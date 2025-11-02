Los años Boluarte, por Alberto Vergara

No vo’a perder un minuto en volver a pensarte

- Rosalía -

Hace unos días una periodista me preguntó por los legados que deja Dina Boluarte. Cual resorte metodológico me saltó la necesidad de aclarar que Boluarte no importa nada. Es decir, si Engels aseguró --con la convicción que brindan las religiones laicas-- que la historia de Europa sería exactamente la misma si no hubiera existido Napoleón, es seguro que en el devenir peruano Dina es apenas una extraviada nota a pie de página. Esto, desde luego, no es una apreciación penal: ojalá con ella se verifique que la presidencia peruana es la antesala de la cárcel. Lo que quiero subrayar no es su irresponsabilidad política o penal, sino su insignificancia. Una política sin riendas, donde da lo mismo Chana que Juana, Jerí que Boluarte. Entonces, es un abuso analítico tomar a Boluarte como actriz principal. En el mejor de los casos, se trata de un papel de reparto, acaso de extra. Nuestra debacle galopaba sin jockey antes de que la señora asumiera la presidencia y prosigue ahora que, supongo, disfruta de sus telenovelas turcas sin que la importunen los contratiempos de la presidencia. Anodina. Y, sin embargo, los años de su presidencia importan. Ella, sus ministros y el Legislativo profundizaron la deriva del país. Nada inventaron, todo empeoraron. Nos dejan cinco legados indelebles.

Rencor

La vida peruana se sostiene sobre tres pilares: el desinterés político, la desconfianza social y el rencor histórico. Si debiera definir qué significa progresar en el Perú diría que se trata menos de una hoja de ruta hacia algún tipo de objetivo que de un plan para escapar de ese statu quo. Es muy difícil construir algo a con esos ingredientes nacidos para bloquear la asociatividad, el compromiso y la posibilidad del mediano plazo. Como es obvio, en mayor o menor medida, esos componentes nos han acompañado quién sabe desde cuándo. Pero también es cierto que hemos tenido esfuerzos mil por superarlos. ¿Qué otra cosa era la Nueva Crónica y buen gobierno de don Felipe Huamán Poma de Ayala escrita en la segunda mitad del siglo XVI que nuestro primer generoso alegato reformista?

En realidad, la desconfianza, el desinterés y el rencor pasan por etapas. Funcionan como un acordeón. Hay épocas en que se expanden y en otras se contraen. Los años Boluarte las han tensado cuanto era posible. En especial, el rencor histórico del cual se derivan la desconfianza social y el desinterés político. Las masacres al inicio del gobierno de Boluarte van a ser el zócalo de nuestra memoria histórica por mucho tiempo. Al menos 49 civiles asesinados de una manera tan transparente como ilegal. La reactivación brutal de nuestras peores grietas. No solo la matanza, sino su justificación altanera: “ni los animales” ponen en riesgo a sus crías así, dijo un ministro de educación que nadie censuró; la recompensa simbólica y material para los agentes de la escabechina (Otárola ascendido de ministro de defensa a Premier); y, por supuesto, la impunidad construida a través de un extenso toma y daca entre diversas instituciones. Una vez más, la mayoría de los muertos los ponen los Quispes, los Huamán y los Mamani. Boluarte y compañía nos heredan un rencor histórico que hace imposible confiar en el otro.

Una pedagogía del abuso

Ahora, para el proceso político que nos espera, la impunidad resulta peor que las masacres. Porque se instalará como sentido común que asesinar civiles no lleva a la destitución ni renuncia de un presidente. Pronto se argumentará que catorce o veinticinco muertos no son causal de vacancia o renuncia ya que Boluarte se mantuvo en el poder cargando varias decenas más. De hecho, que ya nadie considere que Jerí podría caer por al asesinato de Eduardo “Truko” Ruiz es una manifestación directa de cómo ha calado esta pedagogía del abuso. Peor aún: que se le acuse de terruco y se borren los murales que lo recuerdan es parte de esta pedagogía cotidiana del desprecio.

Que funciona como una pedagogía hacia la sociedad en general. Tener poder es abusar de él: el que puede puede y el que no corta uñas. Una paideia abocada a adiestrar a los peruanos en el oficio de prosperar a través de la complicidad y a constatar el triunfo propio en la humillación del prójimo.

La utopía del marca y el merca

Una vez asimilada y democratizada, la mecánica del abuso engendra en institución. Le ley deja de ser una herramienta para arbitrar y se transforma en valor de intercambio. Debajo de la mesa todo tiene su precio: reducir el número de acciones que son pasibles de ser incluidas en la categoría de organización criminal, acabar para todo efecto práctico con la figura del allanamiento policial, modificar las normas que hacen posible la captura de un delincuente en flagrancia o bloquear la incautación de bienes de la corrupción. Juanito Alimaña no habría producido un programa de gobierno más favorable al crimen. La ola de extorsión y asesinatos certifica la eficacia de las medidas.

A la utopía del marca sigue la del merca. Del merca de todo tipo: la minería informal e ilegal que consigue una y otra vez que el Registro integral de formalización minera (REINFO) funcione como legalización trucha de sus actividades; o los agroexportadores que regresan a un régimen preferencial tributario, pagando la mitad de lo que corresponde solo porque tienen la influencia para lograrlo. El lobby feroz.

John Rawls, el teórico del liberalismo, postulaba que una sociedad ordenada es aquella donde hay una idea pública y compartida de la justicia. Nuestra idea de la justicia, en cambio, es clandestina y particular. Y, en consecuencia, es imposible que produzca orden. La utopía del marca y del merca es la distopia del peruano de a pie, quien atestigua cómo se transita de una sociedad en la que cada uno baila con su pañuelo a otra donde cada quien habrá de hacerlo con su pistola.

Economía bajo ataque

Sería ingenuo creer que la ética de la depredación pública implantada en el país respetará nuestros últimos bastiones de razón tecnocrática. El asalto ha comenzado. El MEF que alguna vez fue un déspota avaro ahora es una dócil caja chica. Y ni tan chica. El Consejo fiscal ha encontrado que entre 2021 y 2025, el congreso aprobó normas con un costo superior a 35 mil millones de soles. Es decir, un gasto 65 veces mayor que en los quinquenios precedentes. Si se sigue por esta vía, asegura el consejo, la deuda pública será insostenible. Porque, además, nuestra tasa de crecimiento económica potencial para los próximos años ya no es alta. Hoy el Perú está en el mejor de los contextos internacionales (oro y cobre disparados) y, sin embargo, solo crecemos 3%. No hay que ser economista para intuir qué ocurrirá cuando las condiciones sean otras.

Sobre esto, agreguemos que ya se hizo costumbre modificar, al ritmo de las necesidades políticas, indicadores para medir diferentes ámbitos de la vida económica y social. Si el déficit se dispara, se altera su tope. Y, peor aún, incluso modificándolo a su antojo, lo incumplieron: tramposos, monses. Tanto el 2023 como el 2024 se incumplió la regla fiscal. Además, poco a poco, nos hemos ido quedando sin ahorros al no querer incrementar la deuda externa. Si mañana llega una situación de emergencia, no tendremos las arcas que hubo cuando el fenómeno del Niño, el 2017 o en la pandemia.

Finalmente, todo este desmontaje macro produce el destartale micro. Como lo recordaba hace poco Carolina Trivelli, los niveles de consumo en todos los sectores sociales peruanos (con excepción del más alto) es, en promedio, 10% más bajo que antes de la pandemia. Somos el país de América Latina con más pobres pospandemia y, junto con Argentina y Honduras, los únicos tres que no hemos regresado a los niveles de pobreza prepandemia.

Ritual de lo habitual

Finalmente, los años Boluarte dejan un sistema político programado para reproducir lo de hoy. O más preciso: para profundizarlo y empeorarlo. Gracias a las contrarreformas políticas del Congreso –que siempre tuvieron la complicidad del ejecutivo—la competencia electoral del 2026 tendrá unas condiciones mucho peores y sus consecuencias probablemente también lo sean. Es decir, se decidió no alterar las reglas de juego que nos han traído hasta aquí y, como no podía ser de otro modo, esto producirá escenarios nocivos.

Para empezar se eliminaron las reglas que buscaban limitar la fragmentación del sistema, por lo cual se entiende que enrumbemos hacia una elección con 40 candidatos presidenciales. Reintrodujeron el voto preferencial, expandieron el número de “invitados” en las listas legislativas, crearon un Senado (y la posibilidad de ser simultáneamente candidato a la presidencia y senador incentivando la dispersión ya que los políticos consideran que es más posible ser electos al senado candidateando también a la presidencia). Con casi cuarenta partidos habilitados a participar y ninguno de ellos por encima del 15% de intención de voto, el congreso será el menos representativo de la historia. Porque muy pocas organizaciones superarán el 5% necesario para ingresar al congreso y, por lo tanto, unos pocos partidos --que recogerán alrededor del 20% del electorado-- se repartirán el 100% del legislativo. Ya se pueden imaginar el tipo de excelso tribuno que poblará el Congreso.

En síntesis, no contentos con destruir el país, los políticos rapaces y pasajeros de los años Boluarte han asegurado que quienes les sigan sean de la misma estirpe. Se esforzaron por crear un sistema autoinmune. Se han asegurado que la regeneración sea imposible. O casi.