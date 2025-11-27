B-52 sobre Caracas, por Mirko Lauer

El vuelo de dos bombarderos B-52 de EE.UU. y sus escoltas sobre el aeropuerto de Maiquetía, a unos 28 kilómetros de Caracas (algunas versiones los han ubicado a mayor distancia), le ha dado un nuevo nombre a la estrategia de Donald Trump contra Nicolás Maduro. Algunos medios ya la están llamando una “campaña de presión”.

Los B-52 aparecieron cuando una advertencia de la Autoridad Aeronáutica Estadounidense (FAA) mencionó que hay una “situación de seguridad en deterioro y creciente actividad militar en o alrededor de Venezuela”. Seis aerolíneas comerciales ya se han retirado de ese espacio aéreo, y no se sabe cuándo esos vuelos van a regresar.

La presión de Washington esta semana ha sido declarar al Cartel de los Soles una organización terrorista (un grado más que narcotraficante), en paralelo con el Tren de Aragua. Con esto, para Trump el gobierno chavista se va volviendo cada vez más fácil de atacar, y para reforzar esa idea es que han aparecido los bombarderos. Sin embargo, pocos creen que el ataque sea inminente.

Frente a la insistencia de Maduro y su gente en que el Cartel de los Soles no existe, ha comenzado a aparecer información detallada sobre los vínculos de militares venezolanos con el transporte de droga colombiana hacia el norte. No se habla de un cartel propiamente dicho, pero sí de una intensa actividad narcotraficante tolerada por la cúpula chavista.

Al empezar a salir a la luz en el nuevo contexto, la relación del chavismo con la droga resulta una historia larga y densa. Dos generales venezolanos presos han dado buena parte de la información en que se apoya Trump para sus denuncias sobre Maduro y su entorno. El resto está en la historia judicial en torno a los productos ilícitos.

La campaña de presión tiene todas las trazas de una escalada militar. Maduro ofreció responder, pero hasta ahora no ha tenido un blanco contra el cual hacerlo. Pero parece tener claro que disparar contra un B-52 sería un suicidio. Los aliados militares en que parecía estar apoyándose hasta ahora no han dicho esta boca es mía.

La cadena CNN de EE.UU. informa que, si bien la represión se ha endurecido, en algunas universidades se pueden ver ya carteles opositores anunciando el inminente retorno de la democracia. Sirve para recordar que Maduro perdió las pasadas dos elecciones generales y se robó los votos. Ahora le están pidiendo que los devuelva.