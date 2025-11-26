Soberanía digital para el Perú, por Mesías Guevara

En un mundo donde los datos se han convertido en el activo más valioso, el Perú enfrenta una disyuntiva crítica: avanzar hacia la autonomía digital o mantener una dependencia tecnológica que compromete su seguridad nacional y su desarrollo económico. Por lo que la necesidad de una ley de soberanía digital es una urgencia estratégica.

La soberanía digital se refiere a la capacidad de un país para controlar su infraestructura tecnológica, sus flujos de datos y su desarrollo digital, sin depender de actores externos que puedan afectar sus sistemas críticos. Para el Perú, esto implica garantizar que información sensible se almacene y gestione dentro de sus fronteras.

Actualmente, gran parte de la información peruana reside en servidores extranjeros, lo que la expone a ciberataques, espionaje e incluso a sanciones internacionales. Según un informe del Center for Global Development (2023), los datos almacenados fuera del país son vulnerables a violaciones de seguridad, aun cuando los proveedores implementen medidas avanzadas de protección.

Una ley de soberanía digital, además de mitigar riesgos, generaría importantes beneficios: inversión en infraestructura tecnológica local, con la construcción y operación de centros de datos en el país; generación de empleo especializado en el sector de tecnologías de la información; y posicionamiento del Perú como líder regional en servicios digitales y ciberseguridad.

Una iniciativa legal necesaria debería incluir, entre otros: la obligación de que las empresas operen centros de datos en territorio peruano; la garantía de que los datos críticos no salgan del país sin autorización; estímulos para la inversión en infraestructura digital nacional; y estándares de seguridad y privacidad adaptados a la realidad peruana.

La soberanía digital es una cuestión de seguridad nacional, autonomía económica y proyección geopolítica. En un escenario global cada vez más competitivo y fragmentado, el Perú tiene la oportunidad de definir su rumbo tecnológico.