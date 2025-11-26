¿Jerí se siente realmente transitorio?, por Mirko Lauer

Actuar como presidente transitorio también es algo transitorio, pareciera. Luego de un breve periodo de buenos modales, José Jerí empezó a actuar como si ocupara Palacio para siempre. En esencia está intentando producir cambios que no corresponden a quien tiene un mandato de seis meses. Por ejemplo, proponer el recorte de facultades al periodismo.

Es notorio que su estado de emergencia no funciona, como en el anterior gobierno, pero Jerí da a entender a página entera que lo piensa mantener hasta el final. Parece convencido de que nadie le va a reprochar falta de resultados en tan poco tiempo. Sabe, y dice, que el problema de la inseguridad no se arregla de un día al otro.

Valentín Paniagua metió a la cárcel a buena parte de la mafia fujimontesinista y enrumbó al país hacia una democracia recuperada. Francisco Sagasti resolvió la crisis de vacunación en la pandemia. Tareas transitorias para presidentes transitorios. Ninguno de los dos fue celebrado en la política, lo cual en cierto modo los honra.

Jerí no tiene delante un problema transitorio que resolver. Está bien que privilegie la inseguridad y el crimen violento organizado, pero esa es una crisis compleja que le queda grande a cualquiera que esté de paso. No es un tema en el que Jerí parezca muy versado. Más bien parece asesorado por su jefe de la policía.

La idea de la gira intermitente por el país parece buena, aunque no se entiende qué problemas resuelve más allá de darle a Jerí una visibilidad política que por el momento no necesita. En cierto modo disimulará que la iniciativa sigue en manos del Congreso, lo cual es natural una vez defenestrada Dina Boluarte a las puertas del 2026.

La actitud de Jerí hoy es Jerí 2031. ¿Tiene sentido? Para esa fecha los electores habrán olvidado qué hizo Jerí en su paso por Palacio. La imagen del personaje que competirá en esa elección será la que pudo construir, o no, a lo largo de un quinquenio. Frente a esa tarea, Jerí no parece muy paciente, sino muy impulsivo, en permanente estado de emergencia.