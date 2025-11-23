Tres libros de narrativa muy recientes, por Mirko Lauer

Con su primer poemario Carmen Ollé inauguró la rebeldía literaria femenina en 1981, y se ha mantenido allí prominente, a pesar de la fuerte competencia. Me gustan los atardeceres tristes (Lima, Peisa, 2025) es una coincidencia celebratoria del importante premio chileno José Donoso, que acaba de ganar. Pero su gran texto en prosa sigue siendo ¿Por qué hacen tanto ruido? (Lima, Intermezzo Tropical, 2015).

Pero este relato nuevo es muy bueno y moderno, aunque no llegue a ser una novela de misterio, como ofrece la contratapa. Pero explorar la muerte de un ser querido anda muy cerca de una policial. La literatura cruza el libro de un lado al otro, como una antología del buen gusto, y nos lleva hacia la lectura de obras de Pilar Dughi (1956-2006).

Denle de comer al olvido (Lima, premio BCR, 2025), de Alejandro Susti, no es una biografía de Sebastián Salazar Bondy, sino una novela sobre él. Con ella se saca en limpio lo que puede significar una trayectoria literaria breve y activa en el Perú. SSB fue un torbellino de creatividad, en casi todos los géneros de la letra escrita.

Por la distancia en años, Susti no llegó a conocer propiamente a SSB, quien luego sería su suegro póstumo. Pero le ha dedicado mucho trabajo y dedicación en el centenario del nacimiento, el año pasado; sobre todo reeditando algunas de sus obras más importantes. El libro tiene la fluidez de un poeta y narrador varias veces premiado, como es Susti.

E-mails con Roberto Bolaño (Lima, Seix Barral, 2025), de J.J. Maldonado, es formalmente un libro de relatos sobre el mundo de las letras escribiéndose a sí mismo. ¿Qué pasa allí dentro? Los textos son de una prosa rápida y moderna (no es lo mismo), llena de encuentros cercanos con la literatura, a la que le rebalsan los autores-celebridades.

En el libro se trata a lo literario como un culto, y Maldonado es uno de sus sacerdotes, siempre calentando el caldero donde bulle una suerte de magia editorial. Los mejores momentos son cuando se le pasa la mano con la invención atrevida, como con Vargas Llosa. “Malabares sobre la delgada línea que separa la audacia del humor y la insolencia”, dice Enrique Prochazka.