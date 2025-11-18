Su alteza real entre las Awajún, por Mirko Lauer

A pesar de su visita protocolar al presidente José Jerí en Palacio, su Alteza Real Sofía, duquesa de Edimburgo, no ha ocupado un lugar prominente en las primeras planas. Quizás es porque su presencia en el Perú no es de placer, sino de trabajo, con viajes a la Amazonía. La esposa del hijo más joven de Isabel II es una dedicada embajadora de buena voluntad de Gran Bretaña.

La duquesa está visitando Perú, Panamá y Guatemala a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores de su país, una gira que incluirá a Belice como parte de los compromisos de la Familia Real. El paso por Perú está dedicado a hacer contactos con mujeres dirigentes indígenas de la Amazonía, un tipo de reunión que la viajera ha tenido en el mundo entero. Aquí los encuentros son sobre todo con mujeres Awajún.

El viaje de la prestigiosa aristócrata podría, en esta ocasión, estar sirviendo un par de propósitos puntuales: contrapesar la mala prensa que le ha producido a la Familia Real su cuñado Andrew, recién despojado de sus títulos en vista de su inmoralidad, y, a la vez, enviar un mensaje de presencia británica al Washington trumpista de la Doctrina Monroe.

En Gran Bretaña, la duquesa de Edimburgo (y excondesa de Wessex) está entre los integrantes más populares de la familia, con 49 % de aprobación, dos puntos por debajo de su esposo. La pareja ocupa los puestos cinco y seis en el ranking de las encuestas. Nada mal, si consideramos que el trabajo de ella es casi todo en otros países, la mayoría de ellos remotos.

Gran Bretaña no está a punto de volverse un país republicano, ni mucho menos, pero, en estos tiempos, la Familia Real necesita toda la ayuda disponible. El público considera que el escándalo de Andrew fue bien manejado por Carlos III, pero igual la credibilidad de la familia ha quedado por los suelos. Parientes como Sofía de Edimburgo se han vuelto claves.

Pero lo afectado no es solo la credibilidad. También las cuentas de la Familia Real vienen siendo vistas con un ojo cada vez más crítico por parte de los contribuyentes. Las fluctuaciones de la distancia entre los príncipes William y Harry son pan de cada día en la prensa sensacionalista. Debemos saludar que el Foreign Office británico nos haya enviado de lo mejor que tiene.