Jerí, un comienzo que ya parece un final, por Mirko Lauer

Sus defensores asocian la llegada de José Jerí a Palacio con la estabilidad, pero no dan muchas explicaciones sobre eso. Quizás quieren decir que la trayectoria del individuo es poco encomiable, pero que a estas alturas sería imposible cambiarlo por alguien menos discutible. En otras palabras, un mal menor. Además, el Congreso, que tramita estas cosas, no quiere olas.

Pero Jerí se está moviendo. Visitas de ministros a comisarías, estado de emergencia, amenazas de toque de queda, suspensión de jefes policiales, pronta captura del dúo que asesinó, reparto de canastas prenavideñas a los PNP del día 15. No es un plan contra el crimen en alza, pero es mejor que el letargo de una presidenta maquillándose.

Sus ministros todavía no se están moviendo tanto como el jefe. La excepción son los titulares del Minem y del MEF, que juntos pusieron de patitas en la calle al palabrero presidente de Petroperú. Podría ser un gambito hacia la privatización de la empresa, pero los tiempos no están como para chocar con el poderoso sindicato petrolero, sobre todo con una elección ad portas.

Aunque con menos prensa que en los últimos tiempos de Dina Boluarte, los asesinatos extorsivos continúan más o menos al mismo ritmo. La represión a la protesta del día 15 ha colocado una cuña entre el nuevo gobierno y la policía. Ya antes el nuevo titular del Interior había anunciado reformas y despidos en la PNP. ¿Ese es el plan anticriminal?

Es interesante la agilidad con que los congresistas se han resistido a cambios en la nueva situación. Eso significa que el gabinete va a recibir el voto de confianza, y acaso también que las leyes procrimen organizado (por ejemplo, oro minero para las campañas) van a seguir apareciendo. El que muy probablemente no va a aparecer es Vladimir Cerrón.

¿Jerí es el hombre que va a producir una ventaja decisiva para la derecha en el 2026? No parece. Estabilidad aquí también significa continuismo para el clima de desorden del boluartismo. Quizás la alianza del Congreso hubiera preferido que siga Boluarte, pero el daño ya está hecho. Porque apenas Jerí se sienta seguro (“estable”) va a empezar a dar sorpresas.

Mientras tanto, las encuestadoras afilan sus sondeos y los gremios preparan nuevas protestas por todo el país.