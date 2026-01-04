Petro: denle más, denle más, denle más, por Mirko Lauer



Cuando los increíbles costos de la modernización de la refinería de Talara subían como la espuma, nadie en este Congreso, si recordamos bien, pedía la renuncia del titular del MEF. Tampoco se quejó este Congreso cuando el Ejecutivo tuvo que hacer gigantes desembolsos para mantener a flote lo que en Bolivia se llama una empresa perdidosa.

¿Cuál es el problema que ahora lleva a pedir la censura de la titular del MEF? Pues el temor a que los contribuyentes dejemos de financiar las pérdidas empresariales y los privilegios laborales de Petroperú, y se avance hacia una privatización de la petrolera, en la cual son afortunada gente del sindicato de capitán a paje.

Es poco probable que la iniciativa contra la ministra prospere, pues una derecha parlamentaria vería con buenos ojos que el gobierno transitorio resolviera el problema de la voracidad de Petroperú. Lo que vamos a ver más bien es a los progres del Congreso prolongando unos ricos meses más la mamadera de los empleados y contratistas de Petroperú.

Las grandes empresas estatales que sobrevivieron a las privatizaciones de los años 90 se convirtieron, gracias a poderosos sindicatos en sectores económicos clave, en notables espacios de privilegio laboral, a todo nivel. Tan buenos los puestos que, como en el caso de Sedapal, rápido se convirtieron en hereditarios, y así están.

Un espectáculo lamentable de estos años es el de los argumentos para seguir sacándole plata al fisco en medio del fracaso cotidiano de la empresa. Primero fueron préstamos que nunca fueron devueltos. Luego vinieron las ampliaciones de capital. Ahora estamos en la etapa en que Petroperú simplemente pasa el sombrero, y no darle es crear problemas.

Mientras una parte del Congreso se dedica a asustar al MEF (uno de los propietarios), un presidente de Petroperú al que le dieron forata hace poco monta estrategias judiciales para recuperar su maravilloso puesto, donde se ganaba, y todavía se gana, muy bien para producir enormes pérdidas. Es hora de desmantelar ese pozo sin fondo adonde va el dinero público.

En un momento fue verdad sostenida, en Petroperú, que la onerosa refinería de Talara recuperaría la inversión y volvería a la empresa muy rentable. Se daban ejemplos de otros países. ¿Cuánto tiempo más podrá seguir tonteando al país el sindicato del petróleo? Dame lo que pido o te quedarás sin combustible (y sin ministerio).