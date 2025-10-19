Eduardo Ruiz Sanz, 32, muerto en la marcha, por Mirko Lauer

epasemos la historia. Dina Boluarte fue vacada porque la alianza del Congreso quiso evitar el contagio electoral del 3 % de aprobación. La premura en deshacerse de ella produjo un cambio precipitado, pero se pensaba sin capacidad de contagio electoral. Pero las cosas han tomado otro rumbo. José Jerí podría ser contagioso y costar más votos de los que ha salvado.

El primer ministro que se ha buscado Jerí ha resultado un macartista terruqueador, al que no se le ocurrió nada mejor que lanzarse contra una marcha que no era, propiamente hablando, contra el nuevo gobierno. Debió dejarla pasar, y hasta agradecerle su nuevo empleo. Pero con dos o tres palabritas en las redes, Ernesto Álvarez le fletó una protesta a un gobierno que aún no había hecho nada.

Con el joven rapero muerto durante la marcha, Jerí entra a una situación Boluarte 2.0. No por el número, sino por la velocidad a la que apareció el primer fallecido. El comentario de Jerí sobre la necesidad de investigar no le va a resolver el problema. Más lo ayudaría sacar a Álvarez de una vez por todas. La alianza congresal se lo agradecería.

De otro modo, la mayoría del Congreso se va a ver obligada a dar el voto de confianza a un gabinete presidido por un asolapado pepecista, ubicado al centro de la tragedia por sus declaraciones sobre la marcha. Al muerto hay que sumar un par de heridos y una decena de periodistas maltratados. Todos indicios de que las protestas van a seguir.

La presidencia del Congreso permite disimular, como hemos visto, las limitaciones de quien ocupa el cargo. Pero la presidencia no perdona. Es una vitrina que va revelando hasta el menor detalle. “Que las investigaciones determinen con objetividad los hechos” es una manera de no decir ni hacer nada. Hubiera podido acercarse a la víctima.

Al ministro del Interior, que ofreció investigar y reformar a la policía, las cosas se le han complicado rápido. Si el disparo ocurrió en la Plaza Francia, y se afirma que allí no hubo presencia de la PNP, hay fuertes posibilidades de que no aparezca “la objetividad de los hechos”. Ya lo contará Tiburcio en el Congreso.