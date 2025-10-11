Gaza, una paz necesaria pero tardía y limitada, por Oscar Vidarte Arévalo

Para garantizar la paz y seguridad en el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial se creó la Organización de las Naciones Unidas. Conscientes de las nefastas consecuencias de los conflictos bélicos, los países estaban convencidos de que el único camino era el cambio pacífico y no el cambio violento.

No obstante, existen diferentes tipos de paz. Durante la Guerra Fría la paz fue posible gracias a un tenebroso equilibrio nuclear. La mutua disuasión nuclear explica la ausencia de conflicto directo entre las dos superpotencias mundiales durante cuatro décadas. Por otro lado, la paz también puede ser resultado de un proceso de negociación o la utilización de mecanismos jurisdiccionales de carácter supranacional, tal y como sucedió entre Perú y Chile para resolver sus discrepancias marítimas limítrofes. Antes que recurrir a la fuerza, ambos países prefirieron resolver pacíficamente sus diferencias.

Tratándose de lo que sucede en la Franja de Gaza, lamentablemente es una paz que se construye sobre un genocidio. Lograr poner fin a la ofensiva militar israelí que ya ha causado la muerte de casi 70 mil personas (31% niños) y hacer frente a la crisis humanitaria y la hambruna, es prioritario para evitar poner en riesgo a más seres humanos. Es una paz necesaria, pero que llega muy tarde. La destrucción del 90% de Gaza así lo demuestra.

Incluso, el simple hecho de ser una pasa promovida por Estados Unidos, le resta legitimidad, pues la potencia mundial ha servido de apoyo a Israel en todo este tiempo. También es responsable de lo sucedido en Gaza.

Si bien el plan de paz en su primera etapa implica detener las acciones militares, el retiro parcial israelí y la liberación de los rehenes por parte de Hamas y detenidos palestinos por Israel, no queda claro si va a continuar con el desarme de Hamas y el retiro total de Israel de Gaza. Además, no resuelve los problemas de fondo. Nada referido al reconocimiento del Estado palestino ni sobre los reiterados incumplimientos por parte de Israel de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Así, esta paz es por el momento solo un alto al fuego, y no resuelve el conflicto entre ambos países.