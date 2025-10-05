Autoritarismo municipal, por Marisa Glave

La apuesta descentralista siempre tuvo como meta acercar la gestión pública a la ciudadanía. Una de las principales debilidades de la Democracia Representativa es la distancia, cada vez mayor, entre las autoridades, particularmente nacionales y la gente común. En el Perú, por ejemplo, el 82% cree que “los expertos no entienden la vida de la gente como yo” y el 85% cree que “los partidos tradicionales y los políticos no se preocupan por personas como yo”. Frente a esta distancia sentida respecto de quienes deciden en los gobiernos centrales, las municipalidades, tienen un gran potencial democratizador, porque al gestionar espacios cercanos, conocidos y compartidos por todas y todos, en principio aproximan las decisiones públicas a las y los ciudadanos, permiten mejores y más sencillos canales de comunicación, facilitando la participación y la vigilancia ciudadana.

Pero este potencial puede ser desaprovechado, incluso pervertido por la autoridad de turno si, lejos de generar vínculos con quienes viven bajo su jurisdicción, basados en el respeto, colaboración y transparencia, usa el poder obtenido en las urnas de manera prepotente, sin importar la opinión de las y los directamente afectados, respondiendo únicamente a criterios partidarios y a la prepotencia.

Para nuestro pesar, en el Perú cada vez es más frecuente toparnos con pequeños caciques autoritarios y no con autoridades locales democráticas. Lima no es la excepción y un dramático ejemplo lo encontramos en el conocido distrito de Miraflores.

El espacio público bajo ataque

El alcalde Canales les ha declarado la guerra a sus vecinos. Probablemente dolido por el intento de revocatoria que varios organizaron contra él. Su venganza parece estar centrada en afectar uno de los elementos que más orgullo da a quienes residen en este distrito: sus parques.

Desde que inició su gestión lanzó una campaña en contra del uso libre de los espacios públicos, volviendo al personal de serenazgo en una suerte de comisarios de la moral y las buenas costumbres. Pero de restricciones puntuales al uso y movilidad de los vecinos dentro de los parques hemos pasado directamente a la reducción de áreas verdes y la desnaturalización de su uso.

Amparado en una supuesta cruzada contra la inseguridad está ejecutando un proyecto de inversión que supone intervenir varios parques de manera simultánea para construir módulos de seguridad ciudadana. Llenos de concreto, se erigen violentamente en medio de las áreas verdes, en algunos casos derribando árboles, para distorsionar la dinámica, el uso y la estética barrial.

Entre sus víctimas están los parques Clorinda Matto de Turner, Tejada, Francisco de Zela y, del cual fui testigo, el parque Leoncio Prado. La oposición vecinal se ha puesto de manifiesto de diversas formas, desde comunicaciones hasta plantones. Muchas personas han incluso puesto sus cuerpos como barreras para tratar de impedir que talaran árboles o destruyeran las áreas verdes. Entre las y los vecinos más activos han estado adultos mayores y niños, defendiendo sus lugares de recreación, paseo y contemplación.

En el pequeño parque Leoncio Prado que, construido en los años 70 del siglo pasado, ha ido forjando un entorno armónico utilizado como área de juego, de recreo, de paseo, de reunión de amigos, por varias generaciones de vecinos. Allí, entre plantones, pancartas, notas informativas, cartas de protesta con cientos de firmas, las y los vecinos están llevando adelante una serie de acciones legales en defensa de sus derechos: una acción de amparo con medida cautelar; una denuncia penal a la fiscalía del medio ambiente; un habeas corpus ante un juzgado constitucional y diversas denuncias ante entidades competentes.

La excusa de la inseguridad

Surco es un distrito con una extensión de 34.75 km2 y más de 400 mil personas. La estrategia municipal de apoyo a la seguridad ciudadana contempla camionetas, motos, cientos de cámaras de video vigilancia, sistemas de comunicación y de monitoreo, gestionados desde UNA central, apoyada con Inteligencia Artificial. Para desgracia de los Miraflorinos, cuyo distrito tiene una extensión de solo 9.6 km2, su alcalde Carlos Canal decidió que la estrategia no era tecnología, comunicación, personal calificado, sistemas de participación ciudadana con chat de emergencia, sino pura y simplemente infraestructura: 5 módulos de 50 mt2 de cemento, en el medio de sus parques

¿Por qué tanta infraestructura cuando más eficiente puede ser hoy la tecnología? ¿Y por qué tanta resistencia a escuchar a los vecinos que defienden sus áreas verdes?

Resistencia ciudadana

La última medida presentada, un Habeas Corpus presentado por el abogado constitucionalista Luciano López a nombre de un grupo de vecinos señala que la autoridad edil ha actuado de forma unilateral, desproporcionada y con abuso de poder, sin presentar estudios técnicos que justifiquen la necesidad de sacrificar áreas verdes, ni mostrar evidencia de consultas ciudadanas que justifiquen el cambio de uso de las áreas verdes. El constitucionalista sostiene que la medida viola el derecho a la libertad de tránsito (al reducir el espacio público), así como otros derechos como el derecho a gozar de un ambiente equilibrado, a la recreación en espacios públicos y a la participación ciudadana.

Leoncio Prado

En el parque que lleva su nombre, se realizan diversas ceremonias: los jóvenes del Colegio Militar Leoncio Prado, las embajadas de Cuba y Filipinas porque Leoncio Prado colaboró con las luchas de esos países por su independencia de España y finalmente luchó en la Guerra con Chile y fue fusilado por el ejército invasor. Un héroe de la libertad, un héroe de la Patria. El espacio que la ciudad destina a su homenaje, no se merece el maltrato de un alcalde prepotente

