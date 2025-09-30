IPSOS: Vizcarra va segundo; IEP: va primero, por Mirko Lauer

El paso de Mario Vizcarra al segundo puesto en la encuesta de Ipsos sobre intención de voto sigue confirmando la fuerza electoral de su hermano Martín. Los descontentos con esto hablan de confusión y de suplantación. Pero, en cualquier caso, el expresidente que cerró el Congreso va a decidir cosas a partir del 2026.

¿Qué le da esa fuerza electoral al nombre de un político enjuiciado y preso? Quizás haber disuelto un Congreso cuya mayoría impedía gobernar. Los congresistas que luego vinieron tomaron venganza inhabilitándolo por 10 años. No está dicho ni es materialmente posible, pero a muchos les gustaría que un Vizcarra hiciera lo mismo con este.

Los delitos atribuidos, con o sin razón, a Martín Vizcarra palidecen junto al cúmulo de lo cometido por miembros del Ejecutivo y el Legislativo en estos años, en un gobierno de manoseadores de la institucionalidad y de la verdad. Vizcarra es parte de la factura que el electorado le ha empezado a pasar a Keiko Fujimori por su alianza con Dina Boluarte.

No parece muy seguro que el hermano Mario gane las próximas elecciones. Pero puede contribuir a cerrarle el paso a todo candidato presidencial de la alianza corrupta que nos gobierna. Pero, quién sabe, hasta podría ganar, si Keiko & Porky se siguen dividiendo los votos. Pero primero habrá que escuchar un poco más al hermano Mario.

En la encuesta del IEP, la revuelta electoral es todavía más ingrata para los clásicos favoritos. Vizcarra (llamado Martín en este sondeo) supera tanto a López Aliaga como a Fujimori con 9,8 %. Pedro Castillo tiene un modesto pero significativo 3,3 %. Debemos entender que los dos tercios sin candidato preferido no están con López Aliaga o Fujimori.

El descaro con que funcionarios públicos, elegidos o no, de todo nivel han empezado a hacer campaña habla a las claras de un temor a quedar rezagados en la competencia. Es posible que dentro de poco empecemos a ver importantes renuncias a seguir persiguiendo la presidencia. También veremos empezar a formarse una lista parlamentaria Vizcarra.

Para Fujimori, haber pasado a compartir el segundo lugar en Ipsos y seguir allí en el IEP es un golpe muy fuerte. Sobre todo porque no se ve qué podría hacer para remontar. ¿Quizás dejar de seguir apañando ministros truchos de Boluarte y pasar seriamente a una oposición?