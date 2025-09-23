Por un Estado Palestino sin Hamás, por Mirko Lauer

Cuatro países de la máxima importancia –Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal– acaban de reconocer oficialmente al Estado palestino. Pronto se les unirá Francia, el promotor de la iniciativa. Para el abrumado pueblo palestino, quizás esto llega demasiado tarde. Gaza está destruida e Israel está empeñado en tomar todo el territorio palestino.

Benjamín Netanyahu dice que el reconocimiento es una medida a favor de los terroristas de Hamás. No se entiende cómo podría beneficiarlos. Hamás ha cruzado la línea que le permitía vivir como defensor de los palestinos. Hoy son vistos como aprovechadores del pueblo que decían defender. Así piensan las autoridades legítimas de lo que queda de Palestina.

¿Qué van a hacer los países de Occidente con ese reconocimiento? Seguramente están pensando en una acción concertada para que Tel Aviv afloje la mano que hoy estrangula a Gaza, para que el pueblo palestino cancele la hegemonía de Hamás y para que la franja sea respetada y no convertida en un balneario del Mediterráneo.

¿Puede Tel Aviv resistir esa presión? Su problema es que la repugnante masacre de Gaza le ha hecho perder mucho del apoyo de los EE. UU. Salir a buscar aliados en tales circunstancias es una tarea complicada, que presenta a Israel frente al mundo árabe como un país debilitado. Algo que siempre alienta la tentación.

Por otra parte, la principal preocupación de los gazatíes bajo fuego es la emigración. ¿Están los nuevos reconocedores del Estado palestino en condiciones de aceptar ese influjo? ¿Cómo no recordar los problemas que causaron los inmigrantes palestinos en Jordania, hace ya buen número de años? El gesto del reconocimiento es noble, pero está lleno de complicaciones.

Pero para una mirada geopolítica de largo plazo, mejor es reconocer al Estado palestino que no hacerlo. Tanto para los países europeos como para los del Commonwealth, ambos acosados por fuerzas de derecha autoritaria, de las cuales el actual gobierno de Israel es un claro ejemplo. Hay que estar contra la masacre y la humillación del pueblo palestino.

Es cierto que el Estado palestino ya venía siendo reconocido por muchos países durante mucho tiempo. Pero no por algunas de las principales potencias democráticas intermedias del mundo, entre las que Israel gusta contarse. Países tan poderosos tienen que pasar a la acción.