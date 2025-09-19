Porky, el anti-Papa, por Mirko Lauer

A estas alturas todos los aspirantes a un cargo electivo saben que una foto con el papa León XIV vale oro. Quizás algunos ya la tienen y otros la quieren conseguir. Rafael López Aliaga no es la excepción en esas aspiraciones fotográficas. Pero se le acaba de quemar el plan de reunirse en el Vaticano en virtud de que “representa a 13 millones de limeños”, dice.

Ahora el porcino político está furioso y acusa al gobierno de haber frustrado su gran encuentro papal. León XIV le ha negado la audiencia solicitada, en virtud de lo recargado de su agenda. López Aliaga se ha lanzado contra el embajador en Roma, por haber podido conseguir audiencias para otros funcionarios peruanos, y no para él.

Con su pataleta, López Aliaga busca disimular que el pedido de audiencia estaba desencaminado en primer lugar. Son notorias las simpatías del alcalde de Lima por el Sodalicio que el papa Francisco desarticuló, y es conocido el giro arcaico de la religiosidad del empresario. El pedido de audiencia aparece como una mera maniobra electoral.

Pero sucede que este papa es, además de graduado en filosofía, versado en asuntos peruanos y cuidadoso en la administración de su prestigio. Recibir a López Aliaga daría a entender que los planteamientos progresistas de la Iglesia Católica son otro tanto papel mojado. Además, los simpatizantes de León XIV jamás van a votar por el alcalde.

Enfurecido, Porky le tiró la puerta al Vaticano y se mandó mudar a los EE. UU., donde dice tener, también él, una agenda recargada. Pero su único punto en agenda estos días es acusar a Dina Boluarte, Paola Ugaz, Gustavo Gorriti y José Enrique Escardó de haberle montado una “emboscada diplomática” para impedirle el acceso al papa. Las acusaciones en realidad son contra el papa que lo choteó.

¿Todos los candidatos van a viajar al Vaticano? Contra lo que dice López Aliaga, Boluarte no tiene la llave para esas valiosas audiencias. Al contrario, son los políticos más progres quienes van a ser bendecidos con esa fotografía. Más puertas va a abrir monseñor Carlos Castillo. Es poco probable que León XIV nos visite antes de la próxima elección.

Cuando Boluarte visitó al actual papa, no se privó de transmitirle “el cariño de todos los peruanos”. ¿Cómo puede una persona con menos de 5 % de aprobación transmitir algo que no tiene? “Todos los peruanos” son más bien los que la desaprueban, aunque Boluarte no sepa estadística o no crea en ella, que suele ser lo mismo.

