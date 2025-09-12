Un ensayo ruso contra la OTAN, por Mirko Lauer

Sombras de la Segunda Guerra Mundial. Un sátrapa militarista ávido de expansión ensaya un ataque contra Polonia para poner a prueba la reacción de las democracias europeas. Polonia derribó a unos cuantos de los drones de Vladimir Putin lanzados contra su espacio aéreo. Allí se hizo evidente que Rusia había cruzado una línea roja.

Los drones cruzaron el flanco este de la OTAN días después del provocador desfile militar chino-ruso-norcoreano en Beijing. Más o menos en el momento en que Israel atacaba a Hamás en territorio de Catar. Es obvio que las guerras no están retrocediendo, sino avanzando hoy en el mundo. Cabe preguntar cuán sólida está la OTAN como alianza militar.

Los socios europeos de la alianza dan una impresión de firmeza desde que Moscú atacó a Ucrania, y siguen dando esa impresión. Pero no es el caso de los EE. UU. desde que Donald Trump volvió a la presidencia. No descartemos que la Unión Europea llegue a tener que enfrentar a Rusia sin el que ha sido su principal aliado desde mediados de los años 40.

La invasión de Ucrania le ha servido a Moscú para entender que la OTAN es su principal enemigo. Pues la alianza militar no solo es un bastión que impide a Rusia recuperar antiguos territorios del Pacto de Varsovia, sino además es un peligro en expansión, cuya punta de lanza es Ucrania, a unos 500 kilómetros de la capital rusa.

Como era de esperar, Putin ha dicho que la incursión fue accidental. Pero son demasiados drones como para creerle. Incluso para algunos jefes de Estado la provocación confirma temores sobre un paso de Rusia a la acción militar antieuropea. Volodímir Zelenski, interesadamente, ha pedido menos declaraciones y más acción.

¿Qué acciones puede realizar la OTAN que no escalen las cosas más allá de un punto de no retorno? Quizás fortalecer el flanco oriental y dar más y mejores armas a Ucrania. Pero si la situación hoy se parece al inicio de la Segunda Guerra, Trump hace pensar en el pacifista inglés Neville Chamberlain, que le cedió a Hitler un tiempo precioso.