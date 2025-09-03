Negocio muy grande, pasando piola, por Mirko Lauer

La noticia según la cual el 50% de las MYPE en los conos está pagando cupos a los extorsionadores despierta diversos tipos de reflexión. La más frecuente es acerca del paulatino agotamiento de esos negocios-víctima, que son muchos en la economía peruana. No es solo el dinero que se les extorsiona, sino además el que dejan de producir.

Si el 50% mencionado es efectivo, estamos hablando de enormes volúmenes de dinero, movimiento de delincuentes, comunicaciones entre el hampa y el sector privado, crisis de negocios. Tanto así que, en el primer caso (dinero), empieza un temor a que esta forma de delito afecte a las cajas financieras sostenidas por su clientela de MYPE.

Cabe preguntarse cómo semejante volumen de criminalidad logra mantenerse con un fuerte grado de impunidad y con sus cúpulas en cierto anonimato. Los extorsionadores capturados son poquísimos en relación con las denuncias (y al 50% que comentamos) y, por las fachas, no parecen capturas importantes en una organización grande. Son, digamos, MYPE de la extorsión, y muchos de ellos pasan de largo por las comisarías.

Cuando decimos los conos, estamos hablando de una porción mayoritaria de Lima, y debemos suponer que algo parecido se da en otras grandes ciudades del país. Frente a eso, el número de presos y condenados viene siendo mínimo en los últimos años, al grado que se habla de “alta incidencia, bajas condenas”. ¿Qué está sucediendo?

En opinión de algunos especialistas, parte del problema está en que la policía se concentra más en el crimen violento (sicariato, atentados) que en la operatividad de las bandas. Sin embargo, vemos a diario capturas de estos grupos criminales, que pronto van a ser reemplazados por otros que todavía no se conocen.

No hay cifras exactas sobre cómo la extorsión está afectando a las MYPE de los conos. Los efectos van desde asumir el cupo como un costo indispensable para sobrevivir hasta el cierre de empresas. Pero el cupo es una carga cuyo peso se refleja en la contabilidad del negocio y se transmite a todo el circuito de su actividad.

Mientras unas actividades económicas pagan cupos a la delincuencia, otras se vienen beneficiando con exoneraciones tributarias. Para los negocios grandes siempre es más fácil evadir cupos e impuestos por igual. Dicho eso, es clave tener en cuenta que extorsionar en el Perú es, como titulamos, un negocio muy grande que está pasando muy piola.