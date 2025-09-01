Para entender a la gente, por Kurt Burneo

Un asunto que ha generado gran expectativa entre los trabajadores formales en el Perú es la posibilidad de que el Congreso, a través de una ley, autorice un octavo retiro de los fondos previsionales. ¿Por qué tanta expectativa y, al mismo tiempo, tanta oposición por parte de las AFP? Intentaré responder estas preguntas.

A la fecha, existen 25 proyectos de ley que, en el fondo, buscan dotar de liquidez a los afiliados a las AFP. Sin embargo, su aprobación depende del debate en el Congreso y de la evaluación de su impacto en el sistema de pensiones. Hasta el momento en que escribo esta nota, viernes 22 de agosto, dichos proyectos no han sido agendados en la Comisión de Economía del Congreso. Entonces, ¿por qué la reticencia a que al menos se debatan? ¿Cómo explicar esta suma de voluntades entre fuerzas políticas congresales y las propias AFP?

Está claro que estas propuestas buscan brindar liquidez a los afiliados en un contexto de incertidumbre económica, aunque el debate en el Pleno y la eventual aprobación de un dictamen de la Comisión Permanente estarán condicionados a los cuestionamientos sobre el efecto en la sostenibilidad del sistema previsional.

¿Por qué la expectativa entre los trabajadores? Hay varias razones. Un primer factor se refiere a la baja rentabilidad de los fondos previsionales. Salarios bajos generan pensiones bajas, y los trabajadores lo saben. Por supuesto, los retiros debilitan la protección social futura, pero hay que poner las cosas en perspectiva: ¿acaso no existen opciones más rentables que las obtenidas —netas de comisiones— por las AFP? Por supuesto que las hay.

Otro aspecto es el carácter incierto del futuro de los afiliados. El ahorro previsional debería servir para asegurar una pensión en la vejez, pero ¿en qué condiciones de salud llegará el trabajador a los 65 años? A propósito de las AFP, ¿algún legislador se interesa por la privilegiada situación de estas, que “llueva o truene” cobran comisiones sin importar el rendimiento de los fondos? Además, en ningún caso la pensión que se logre supera al salario, lo que confirma que el ahorro previsional, al menos en el Perú, dista mucho de ser la panacea y se asemeja más a una caja de Pandora.

Adicionalmente, aunque no es muy conocido, el actual crecimiento económico está ligado principalmente a sectores intensivos en capital. Esto genera una marcada diferenciación de efectos sobre el mercado laboral: sectores intensivos en mano de obra —que no son precisamente los que más crecen— arrastran salarios reducidos e ingresos insuficientes. De allí que los retiros parciales de los fondos previsionales, aunque temporales, representen un alivio necesario para millones de familias. Ningún ingreso adicional, por único que sea, está de más en ese contexto.

¿Cómo explicar entonces la oposición a un nuevo retiro equivalente a 4 UIT? Los argumentos se repiten: que se reducirán los ahorros y, por ende, las futuras pensiones. Pero, ¿qué dicen estos mismos actores cuando un trabajador pierde el empleo, evento que tiene consecuencias tan graves como un retiro? Más que oposición, lo que parece asomarse es una visión paternalista que pretende ejercer una suerte de curatela sobre los trabajadores, bajo la premisa de que no sabrán administrar sus propios fondos.

En suma, el tema de los retiros pone sobre la mesa una discusión más profunda: la urgencia de una reforma del sistema previsional que vaya de la mano con la formalización del mercado laboral. Sin ello, cualquier debate sobre pensiones seguirá siendo parcial e insuficiente.