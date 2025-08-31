Gatos panza arriba, por Mirko Lauer

Dina Boluarte está aprovechando cada pequeña oportunidad de discursear para defender al hermano y al protegido frente a la fiscalía y la opinión pública. De paso, se defiende ella misma con extrañas ideas, como que está dejándole al siguiente gobierno una economía muy fuerte o que está totalmente dedicada a combatir la delincuencia en el país.

En verdad, Boluarte recibió una economía que ya era fuerte gracias a decenios de buena administración estatal y mucha confianza de la inversión privada. Esta situación se ha prolongado en los breves años del Club Boluarte y ha podido resistir el desaforado gasto público que se viene haciendo desde el Congreso y el Ejecutivo. El 2025 no es el 2019.

Surge la imagen de un gobierno defendiéndose como gato panza arriba. Además de los discursos de la presidenta, no hay ministro que se libre de salir a soltar frases a favor de ella o de Juan José Santiváñez, todo recogido en la cadena IRTP, convertida en una TV al exclusivo servicio político del gobierno. Las pocas excepciones no durarán mucho en el cargo.

Una frase muy repetida en la historia es que, donde todos piensan igual (o parecido), nadie está pensando mucho. Por eso es tan refrescante la posición del ministro de Agricultura, Ángel Manero, quien, a diferencia del gran rebaño multiministerial, se declara en contra de abandonar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya comenzaron los ataques contra él.

El argumento oficialista para salir de la CIDH es la soberanía nacional. Sin embargo, países tan soberanos como el Perú se sienten perfectamente cómodos en el sistema interamericano de justicia. Se han salido de la Corte los dictadores que tienen cuentas pendientes en el tema de los derechos humanos de los ciudadanos de su país.

A Boluarte la ha indignado particularmente el allanamiento del domicilio de su hermano Nicanor, quien se declara perseguido exclusivamente por ser hermano de la presidenta. Esta declara que lo defiende por tratarse de su hermano. Santiváñez dice que no lo conoce, ni siquiera por teléfono. Mientras tanto, los ministros defienden también a Nicanor.

La indignación es, además, porque la fiscalía insiste en investigar a figuras del actual poder. Como ese vocero de Palacio investigado por su participación en Qali Warma, ahora nombrado sucesor de Santiváñez como coordinador. Pronto empezarán a defenderlo los ministros.