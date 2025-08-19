Keiko pierde la delantera, por Mirko Lauer

El enroque corto Keiko Fujimori-Rafael López Aliaga en la última encuesta de Ipsos sobre intención de voto quizás tenga que ver con cierta inactividad de la candidata de Fuerza Popular de cara al público. La pérdida es de solo un punto, pero eso tiene un valor simbólico en esta temprana etapa de la campaña electoral.

López Aliaga ha subido al 10 % nacional gracias a un jugoso 18 % de simpatizantes en Lima. Los alcaldes de la ciudad suelen tener buenas cifras de aprobación. El actual no tiene las de Alberto Andrade o Luis Castañeda, pero sí las suficientes para pelear un primer puesto electoral. Parece que al limeño de hoy le gusta ser engañado.

Pero con el showman conservador Carlos Álvarez ocupando un consistente tercer lugar en lo que va del año, da la impresión de que la elección que viene es a favor de la derecha. Uno pensaría que, con la hipótesis del sur andino tan fuerte, esa región estaría fortaleciendo a uno o más izquierdistas desde ahora. No es lo que se está viendo.

A la derecha le va bien, aunque el virus del disgusto con las elecciones mismas sigue vigente, con un 51 % de consultados que simplemente no quieren responder preguntas sobre el tema. Otra hipótesis es que este disgusto electoral incuba sorpresas presidenciales. Todavía no las estamos viendo, quizás porque es temprano y el dinero no ha empezado a evidenciarse.

Aunque cuando decimos que a la derecha le va bien en el sondeo de Ipsos, quizás exageramos, pues hay allí un voto dividido, que fue su problema en 2021. No parecen dos agrupaciones muy dispuestas a llegar a un acuerdo. Fuerza Popular ya debe estar cansado de cultivar esperanzas. López Aliaga parece carcomido por la impaciencia.

Volviendo a Fujimori, su situación es complicada, pues ese mínimo punto de desventaja puede ser indicio de que no está pudiendo superar el antifujimorismo que la liquidó en varias ocasiones. Pareciera que su fórmula es quedarse tranquila, pero si es así, no le está funcionando. Tampoco ayuda el evidente pacto con Dina Boluarte.

¿Hacia dónde se van a mover los votos peruanos? Es posible que hacia figuras de derecha, pero sin resistencias entre la población. Carlos Álvarez encaja bien en ese perfil. Pero mejor todavía encajan Víctor Andrés García Belaunde, de AP, o Rafael Belaunde, de Libertad Popular.