Trump otra vez, por Kurt Burneo

Este año, en el plano de la economía internacional, se viene caracterizando por las idas y venidas del presidente norteamericano Donald Trump. Tal como en su primer mandato, reedita la implementación de aranceles diferenciados a 90 países, incluidos seis de América Latina. Antes de su aplicación, el mandatario señalaba que “vendrían al país miles de millones de dólares, en su mayoría provenientes de países que se han aprovechado de Estados Unidos durante muchos años”. Aunque omitió decir que esta “lluvia de millones” en gran parte saldría de los bolsillos de los consumidores al pagar productos más caros, resultado de una demanda poco elástica.

Trump utiliza su política arancelaria como instrumento de imposición con objetivos claros:

a) Forzar que las empresas manufactureras se instalen a producir en EE.UU., generando empleos e impuestos.

b) Alcanzar objetivos geopolíticos.

c) Utilizarla como factor de coacción.

d) Emplearla como herramienta de negociación futura.

Pero, ¿qué es un arancel? Es un impuesto que se aplica sobre las mercancías cuando cruzan una frontera. Su primer efecto es encarecer el precio de ese bien en el territorio de destino, beneficiando así a los productos sustitutos producidos localmente. En una economía grande y abierta como la de EE.UU., los efectos de un arancel son diversos. Los consumidores —particulares y empresas— se ven afectados negativamente por el aumento de precios (dependiendo de las estructuras de mercado). No obstante, la industria nacional protegida por el arancel, como los productores de café estadounidenses, se beneficia al vender más, ya que el café importado de Brasil, Colombia o Costa Rica se encarece.

Ciertamente, ha habido aranceles temporales. Por ejemplo, con China, que quedó exenta de un nuevo arancel gracias a una prórroga de 90 días negociada en mayo y que vence el 12 de agosto. El objetivo central para EE.UU., según su secretario del Tesoro, es lograr un acuerdo comercial que reduzca los riesgos en industrias estratégicas, como medicamentos, tierras raras y semiconductores.

Recientemente, EE.UU. anunció una lista revisada de aranceles a importaciones de docenas de socios comerciales y extendió la fecha límite para que los países lleguen a acuerdos hasta el 7 de agosto. A propósito, ¿alguien se acuerda de los Tratados de Libre Comercio (TLC)? Muchos países siguen intentando cerrar acuerdos que reduzcan o eliminen lo que Trump denomina “aranceles recíprocos”.

Trump también utiliza los aranceles como medida de coacción. Un ejemplo es el anuncio de un arancel del 50% a India por adquirir petróleo ruso a pesar de las sanciones estadounidenses y europeas. Esta medida entrará en vigor el 27 de agosto, salvo que India deje de comprar crudo ruso.

Pero la economía de EE.UU., como la de la mayoría de países, está profundamente interconectada con sus socios comerciales. Muchos bienes industriales cruzan varias veces las fronteras antes de convertirse en el producto final, buscando minimizar costos.

Un ejemplo claro es la industria automotriz: el aluminio puede importarse de un país, fundirse en piezas en EE.UU., enviarse a Canadá para ser pulido, trasladarse a México para ensamblarse parcialmente y regresar a EE.UU. para la instalación final. ¿Marea, no? Más claro lo diría Celia Cruz: “Bongo le dio a Muchilanga, Muchilanga le dio a Bernabé…”. El resultado: un vehículo puede someterse a aranceles en varias etapas, encareciendo significativamente el producto final.

En conclusión, los aranceles “a la medida” de los intereses de EE.UU. generan incertidumbre en el comercio internacional, reducen su volumen y, con ello, el PBI mundial. Al final, perdemos todos, sin haber tenido arte ni parte en la generación de este problema.

Trump otra vez. Como diríamos aquí: no hay primera sin segunda.