Amazon se suscribe al Times, por Mirko Lauer

En The New York Times, la noticia de esta semana es que el diario venderá contenido y entrenamiento en inteligencia artificial a la plataforma comercial Amazon, sobre todo en temas de actualidad y gastronomía, por una suma que bordea los 20 millones de dólares anuales. El acuerdo está lleno de sorpresas. La primera tiene que ver con la línea editorial y la ética política, pues el NYT representa valores bastante distintos a los promovidos por Jeff Bezos, el polémico magnate que compra.

La otra sorpresa es que Bezos también es dueño de The Washington Post, con lo cual, en cierta forma, el diario de Nueva York estará contribuyendo indirectamente al fortalecimiento del de Washington, ya sea con información, tecnología o ambos. ¿Qué llevó al NYT a firmar este acuerdo? No hay duda de que los millones en juego no le caerán mal, ¿pero es solo eso?

El NYT es uno de esos grandes diarios mundiales que, hasta ahora, ha logrado resistir el embate de los medios digitales. Es decir, ha evitado la desaparición o, al menos, la pérdida de relevancia. Este logro se atribuye a la calidad de su contenido y al peso de su audiencia, que comienza con la élite neoyorquina y se expande por el mundo.

Que, en cierto modo, el NYT le esté abriendo la puerta grande del periodismo a una plataforma digital es una tercera sorpresa. Con el NYT y el WP a su disposición, Bezos no demorará en armar una suerte de patio de periódicos, como se organizan las cadenas de comida rápida en los centros comerciales. Con el servicio adicional de la inteligencia artificial.

No es la primera vez que suenan las campanas por el supuesto fin de los grandes diarios impresos. En su momento, la radio, la televisión y luego Internet fueron señalados como los verdugos. Hoy, la amenaza viene de la tecnología nacida en Silicon Valley, en manos de ambiciones oligárquicas que quieren convertir al periódico en otra cosa.

En junio del año pasado, el NYT alcanzó los dos millones de suscriptores digitales internacionales. El aumento de lectores en línea y la reducción de suscriptores a la edición impresa es una tendencia sostenida. Leer un diario en red es más barato y, para muchos, también más cómodo. No es el mismo diario, pero tiene méritos propios.