Trampas y candados, por Marisol Pérez Tello

La formalidad en el Perú es una trampa. Es correr una maratón con las zapatillas de clavos al revés, donde el Estado, en nombre del orden y la seguridad, impone reglas que no cumple y cobra impuestos que no se traducen en protección. No hay garantías, no hay servicios suficientes; hay impuestos que pocos pagan y muchos usan para corromper, en un círculo vicioso que castiga al que menos tiene y asfixia al que intenta hacer las cosas bien.

En 2023, la corrupción y la inconducta funcional costaron al país S/ 24 268 millones. Con ese dinero se pudieron construir más de 2 400 escuelas o 100 hospitales. Pero no se hizo. Ese dinero se perdió en la opacidad, en arreglos por debajo de la mesa, en contratos con letra pequeña. Ese es el precio de no tener un Estado transparente.

Lo confirma el Informe sobre Desarrollo Humano 2025 del PNUD: la confianza en las instituciones está rota. La política ya no representa, la ciudadanía no coopera porque no siente que valga la pena hacerlo. Y no se equivoca. ¿Qué sentido tiene pedir formalidad si cumplir con la ley significa exponerse a un sistema que no protege ni responde? Sin transparencia, no hay confianza. Y sin confianza, no hay comunidad política.

Abrir las ventanas del Estado es urgente. Que cada sol gastado se rastree. Que cada contrato, cada obra, cada nombramiento sea visible. Y para eso, urge crear un organismo constitucional autónomo de transparencia, con facultades reales y datos abiertos en tiempo real. No como castigo, sino como garantía. Porque solo así reconstruiremos la confianza y, con ella, la acción colectiva.

Recuperar la confianza no es ingenuidad, es urgencia. El PNUD lo resume bien: actuar, confiar y conectar caminos. Yo agrego: romper candados sin romper el país. Porque el Perú no está perdido. Solo necesita reencontrarse. Y líderes con el coraje de hacerlo posible.