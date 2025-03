5 acciones urgentes, por Marisol Pérez Tello

Por las puras sería enumerar las razones por las que el Ministro Santivañez debe ser despedido de su cargo. Todos las sabemos. Excepto "la argolla de políticos" que lo mantiene en el poder, bajo el argumento que atacarlo es ser caviar. Hasta medallas le han dado algunos que se dicen presidenciables.

Lo que sí es oportuno es enumerar las 5 acciones concretas y urgentes que el Perú necesita hoy y que NO se están haciendo, por incapacidad o complicidad.

El delincuente que es ampayado con las manos en la masa debe ir preso y quedarse ahí. Suena lógico no? Bueno, hoy no es así y muchos salen a los días de ser atrapados. Los juicios deben ser rápidos y prácticos. Hoy por un enredo de leyes y procesos no es así y duran años o nunca empiezan. Las cárceles deben ser controladas totalmente por el Gobierno. Hoy nos extorsionan los presos desde dentro. Cuando fui Ministra de Justicia instalamos bloqueadores de celulares, grilletes, expulsamos extranjeros, hoy, 8 años después no se avanza porque los que deciden no quieren y no ponen los recursos. Sobre la policía, reestructuración inmediata de las escuelas policiales. Hoy son una desgracia. Todos en forma, bien entrenados, con buenos sueldos y los mejores deben recibir incentivos y ascender, SIN argollas. La policía de investigación debe ser un equipo de elite, equipada con la mejor tecnología y deben pasar por el polígrafo cada semana. Sí algún policía se enreda con delincuentes debe recibir cadena perpetua.

No mas medidas desesperadas, que NO resuelven. Queremos soluciones NO distracciones.

Ya le hemos ganado antes al terrorismo con inteligencia y estrategia, claro que es posible ganarle a los extorsionadores.

Solo falta que quienes tienen el poder hoy decidan hacer lo necesario sin miedo, cualquier otra cosa es complicidad.