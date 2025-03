Nuevo secretario general de la OEA y el Perú, por Oscar Vidarte

La elección del nuevo Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) Albert Ramdin, Ministro de Relaciones Exteriores de Surinam se da en un contexto bastante complejo. Por un lado, América Latina debe hacer frente no solo a las políticas del nuevo gobierno estadounidense liderado por Donald Trump, sino también al endurecimiento de la competencia, por ahora principalmente comercial, entre EE.UU. y China. Por otro lado, se encuentra la perdida de importancia de la OEA como organismo regional creado para hacer frente a los problemas políticos del continente. Su débil papel en la crisis de la democracia en Venezuela y ahora en Nicaragua, generan dudas acerca de su real valor.

Ramdin debe recuperar el rol de la OEA para lidiar con estas situaciones. Justamente, una de las críticas contra el saliente Secretario General Luis Almagro, fue haber asumido una posición activista y poco diplomática respecto a Venezuela, llevando a este país a salirse del organismo regional. Felizmente para Ramdin su candidatura recibió el apoyo expreso de países con gobiernos disímiles como Brasil, México, Costa Rica y Ecuador, evidenciando cierto consenso. Además, su elección llevada a cabo por aclamación le permite iniciar su mandato con un alto nivel de legitimidad.

Pero los problemas de la democracia en la región no se acaban allí. Lo que sucede en El Salvador, Guatemala y en el Perú, merece mucho liderazgo para repensar la defensa de la democracia. Luego de más de dos décadas de la Carta Democrática Interamericana y nuevas amenazas contra la democracia, se debe seguir avanzado en este tema.

Tratándose del Perú, la elección de Ramdin es una nueva oportunidad perdida para que un connacional pueda asumir la Secretaria General. Perú es el único país de Sudamérica, entre los medianos y grandes (sin considerar a Venezuela), que no ha ocupado ese cargo. Lamentablemente, las candidaturas del ex Canciller Diego García-Sayán el 2015 y del embajador Hugo de Zela el 2020, por diferentes motivos, no prosperaron. No obstante, Cancillería ha informado que está postulando a la embajadora Ana María Sánchez como Secretaria General Adjunta de la OEA. Una buena oportunidad para que Perú pueda tener mayor presencia en el máximo foro regional.