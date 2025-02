Los Retos de la Jubilación, por Kurt Burneo

No pocas veces, la atención a temas de coyuntura como la inflación, el crecimiento, el tipo de cambio y, recientemente, los anuncios económicos del presidente Trump, entre otros, nos hace dejar de lado asuntos fundamentales, como los desafíos que enfrentamos como sociedad en relación con la jubilación de nuestros trabajadores. Este problema se complejiza debido a una serie de factores exógenos, como la adopción de la innovación tecnológica, el incremento de la esperanza de vida y la falta de educación financiera. A continuación, trataré brevemente estos temas.

La incorporación sostenida de la tecnología para aumentar la competitividad de las empresas es un hecho innegable. Este fenómeno está transformando el mercado laboral y modificando los escenarios previstos por las políticas públicas en curso. Además, está generando cambios significativos en el costo relativo del capital frente al del trabajo.

Ante esta situación, y para evitar respuestas reactivas, creo que una mejor perspectiva para los futuros jubilados sería implementar, al menos, un curso de educación financiera en las currículas escolares y plantear como objetivo un envejecimiento saludable. Ambos elementos deberían ser considerados en las políticas públicas.

Desde una perspectiva más local, ¿nos hemos preguntado por qué en países como el nuestro nadie quiere jubilarse? Esto se debe a que muchos intentan postergar lo más posible un escenario de jubilación poco deseable, en el que, debido a pensiones reducidas, más familias y la sociedad en general deberán asumir el cuidado de un mayor número de adultos mayores. Además, no debemos perder de vista que estamos hablando solo de los trabajadores formales, que representan apenas tres de cada diez. Es importante reconocer que, por un lado, los salarios bajos generan pensiones bajas y, por otro, que una solución duradera al problema previsional en nuestro país pasa necesariamente por la formalización del mercado laboral.

Otro desafío es el incremento de la esperanza de vida en el Perú. Si este aumento viniera acompañado de una mejora en la salud y de la posibilidad de que las personas trabajen a edades más avanzadas, se podría lograr un incremento en la productividad y el crecimiento económico, generando riqueza adicional en la forma de millones de años-persona de vida productiva con buena salud.

Sin embargo, esto no ocurrirá si no se destinan recursos suficientes para fortalecer los servicios de salud o si las personas no prevén el riesgo de vivir muchos años sin ahorros adecuados. Así, probablemente no reservarán lo suficiente y terminarán jubilándose demasiado pronto, priorizando el corto plazo. De allí la importancia de la educación financiera, que es esencial en el complejo mundo financiero actual.

No es casualidad que, en países como Estados Unidos, la educación financiera sea obligatoria en la educación secundaria de 21 estados. Los jóvenes que reciben estas clases logran mejores resultados en planificación, elaboración de presupuestos, ahorro para la jubilación y otros aspectos financieros. Sin embargo, estos avances difícilmente serían replicables en nuestro país mientras ni la ONP ni las AFP ofrezcan productos previsionales atractivos para los trabajadores.

En conclusión, un envejecimiento saludable, junto con una educación financiera indispensable, son condiciones necesarias—aunque no suficientes—para mejorar la situación de los jubilados en el país. No obstante, debemos recordar que, en el mejor de los casos, estas soluciones solo beneficiarían al segmento formal del mercado laboral.