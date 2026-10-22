León XIV es ovacionado en el Vaticano tras su operación y alista su esperado recorrido en Sudamérica El pontífice fue diagnosticado con cáncer de pulmón y fue sometido a una cirugía torácica para extirparle un nódulo que le fue detectado.

El vaticano informó que no necesita ningún tratamiento tras la operación por un cáncer. Foto: Vatican News

El vaticano informó que no necesita ningún tratamiento tras la operación por un cáncer. Foto: Vatican News

Ocho días después de someterse a una operación para extirparle un tumor del pulmón derecho, el papa León XIV volvió a recorrer este miércoles la plaza de San Pedro en el papamóvil y fue recibido con aplausos por los fieles. La imagen brinda tranquilidad sobre su recuperación y también reaviva la espera sobre el viaje que tiene previsto realizar a Sudamérica en noviembre.

El pontífice, de 71 años, había recibido el alta del Policlínico Gemelli el sábado 17 de octubre y un día después reapareció desde el Palacio Apostólico para rezar el ángelus. Entonces anunció que retomaría sus funciones de manera gradual. Ante los peregrinos reunidos pese a la lluvia, volvió a acercarse a ellos, saludó, sonrió y bendijo a varios niños.

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"Gracias por vuestro apoyo, por vuestras oraciones, gracias a Dios por su generosidad. Renovemos todos nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios", expresó León XIV.

Una recuperación que mira hacia Sudamérica

El regreso del papa a la plaza de San Pedro ocurre mientras el Vaticano mantiene los preparativos para su primera gira por Latinoamérica. El viaje está programado entre el 6 y el 17 de noviembre e incluye Uruguay, Argentina y Perú, tres países donde ya existe expectativa por recibir al pontífice.

En Uruguay, por ejemplo, las autoridades y la Iglesia local continúan organizando las actividades previstas para su llegada. El recorrido contempla encuentros con fieles y celebraciones multitudinarias, mientras las comunidades se preparan para participar en los actos programados.

La expectativa también quedó reflejada en los propios encuentros del papa con peregrinos. Este miércoles, un fiel argentino le pidió que visite su país y León XIV respondió: "Argentina, allá vamos".

Su cirujano considera posible el viaje

La operación había generado dudas sobre si León XIV podría cumplir una agenda internacional que contempla numerosos desplazamientos y actividades. Sin embargo, Stefano Margaritora, director de Cirugía Torácica del hospital Gemelli y responsable de la intervención, consideró que el pontífice hará el recorrido.

“Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje”, afirmó el especialista. También explicó que, después de una operación de este tipo, se necesitan aproximadamente un par de semanas para alcanzar una recuperación física completa y estimó que lo logrará en unos diez días después de su alta.

Margaritora describió además las condiciones clínicas de León XIV al abandonar el hospital como “absolutamente satisfactorias” y señaló que la recuperación del pulmón intervenido seguía los plazos habituales.

Los resultados de las pruebas revelaron que el cáncer "estaba localizado" y "una evaluación oncológica posterior confirmó que no es necesario ningún tratamiento adicional", informaron los médicos en un comunicado emitido por el Vaticano.