EEUU deporta a venezolano a megacárcel de El Salvador tras presuntamente ser confundido como pandillero del Tren de Aragua

Frengel Reyes Mota debería estar enfrentando su proceso de asilo político mientras busca la posibilidad de quedarse en Estados Unidos. Sin embargo, inesperadamente terminó recluido en una enorme prisión a miles de kilómetros de distancia.

"Se encuentra en una cárcel donde se practican torturas en El Salvador", afirmó su abogado, Mark Prada, ante el juez de inmigración Jorge Pereira durante una audiencia realizada el lunes en el Centro de Detención Krome, ubicado en el oeste del condado de Miami-Dade. La audiencia ya había sido programada antes de su expulsión del país.

Ciudadano venezolano habría sido confundido como pandillero del Tren de Aragua

Reyes Mota es uno de los cientos de venezolanos que la administración Donald Trump deportó a principios de este mes, amparándose en poderes excepcionales utilizados en tiempos de guerra, según una ley de 1798. Las autoridades lo enviaron al Centro de Contención del Terrorismo en El Salvador, argumentando que pertenece a la temida pandilla venezolana Tren de Aragua.

Sin embargo, este joven padre de 24 años no tiene antecedentes penales en Venezuela. Además, sus registros de detención migratoria en Estados Unidos contienen numerosos errores, lo que genera dudas sobre su precisión. No presenta tatuajes y sus familiares rechazan cualquier vínculo con organizaciones criminales. "Él no es un pandillero, juez", afirmó su abogado, Mark Prada.

"Estamos ante una situación inédita y extremadamente preocupante: los procesos judiciales de inmigración de muchas personas siguen abiertos, pero aun así, son sacadas de Estados Unidos sin una orden de expulsión legal", afirmó Prada. "Esto representa una violación del Estado de derecho".

Los errores en los registros de detención migratoria de Reyes Mota

El gobierno de Estados Unidos sostiene en el formulario I-213 de Reyes Mota, un documento utilizado por el Departamento de Seguridad Nacional para justificar deportaciones, que él "podría estar vinculado al Tren de Aragua". Sin embargo, en esos mismos archivos, también reconoce que no tiene antecedentes penales ni historial migratorio en el país.

Además, el documento contiene varios errores: en distintas secciones, el gobierno emplea el apellido de otra persona, se refiere a Reyes Mota con pronombres femeninos y asigna dos números de identificación distintos, los cuales son usados por las autoridades migratorias para hacer seguimiento a individuos. Estos fallos generan serias dudas sobre la credibilidad de las acusaciones formuladas por la administración Trump en su contra.

Cuando el abogado Mark Prada expuso estos errores y argumentó que no existían pruebas que vincularan a Reyes Mota con el Tren de Aragua, el juez cuestionó si el gobierno había cometido un equívoco. En respuesta, los representantes del Departamento de Seguridad Nacional señalaron que la audiencia no tenía el propósito de analizar pruebas, aunque afirmaron que las revisarían. Sin embargo, por ahora, no hay audiencias adicionales programadas.

¿Cómo llegó Frengel Reyes Mota a Estados Unidos?

Reyes Mota y su esposa tomaron la decisión de viajar a Estados Unidos porque no veían un futuro prometedor para su hijo en Venezuela. En 2023, se sumaron a los siete millones de venezolanos que huyeron de su país debido a la crisis económica, la represión política y la pobreza generalizada.

Liyanara Sánchez, su esposa, lo describió como un hombre tranquilo, un esposo amoroso, un padre entregado y un gran amante de los animales. En Estados Unidos, trabajaba pintando casas para mantenerse. Administraba cuidadosamente su presupuesto para comprar golosinas y ropa para su perro adoptado, Sacha, a quien consentía con dedicación.

"Es una persona maravillosa. Siempre está dispuesto a ayudar cuando lo necesitas", expresó Sánchez. Asimismo, su hijo de 9 años, quien aprendió inglés tras llegar al país, envió mensajes de audio al medio Herald pidiendo ayuda para su padre. "Mi papá es muy bueno conmigo... Mi papá no es una mala persona. Mi papá es una persona muy, muy buena", dijo el niño.