Joven que se comía las uñas le amputan dedo pulgar por aparición de extraño cáncer

Australia. Comerse las uñas de los dedos de las manos es un hábito o "manía" desagradable y de poca higiene, que muchas veces puede ser un trastorno emocional y hasta podría requerir ayuda profesional.

Este es el caso de Courtney Whithorn en Australia, que por comerse las uñas corrió la desagradable escena de que le amputar luego que le detectaran un extraño cáncer de piel.

Durante 20 años, Whithorn se mordió las uñas de los dedos hasta que en el 2014, su pulgar derecho se puso totalmente negro. Pero, en lugar de acudir al médico por el raro padecimiento, lo ocultó durante cuatro años y actualmente, fue que pidió el diagnóstico de un profesional.

El paso de mes de julio un especialista le diagnosticó melanoma subungueal lentiginoso acral, nombre dado a un tipo de cáncer de piel.

"El melanoma lentiginoso acral es tipo de melanoma que surge en las palmas de las manos, en las plantas de los pies o alrededor de la uña del dedo gordo".

"Se trata de un desarrollo de las células malignas de pigmento (melanocitos) a lo largo de la capa basal de la epidermis. El crecimiento puede formar un nódulo debajo de la uña y levantarla. Aunque no suele producir dolor, si el tumor es avanzado puede alcanzar los huesos".

Su dedo pulgar no fue expuesto en ningún momento. Los factores de riesgo son traumatismo en las uñas.

Woman, 20, has thumb amputated after nail biting habit 'causes cancer' https://t.co/Xpc8YUjkWC pic.twitter.com/9Xj6jBZu42