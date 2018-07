Tailandia: desgarradora despedida de la esposa a rescatista fallecido en la cueva [VIDEO]

Tailandia llamó la atención del mundo tras viralizarse la historia de los 12 niños y su entrenador atrapados en la cueva. Gracias a los esfuerzos de decenas de personas, todos lograron ser rescatados con vida; sin embargo, hoy el mundo llora la partida de uno de los rescatistas, quien se convirtió en la única víctima mortal del suceso.

Se trata de Saman Kunan, un hombre de 38 años cuyo nombre se inmortalizará en la historia, debido a que falleció mientras intentaba llegar hasta los niños y su entrenador atrapados en la cueva Tham Luang cuando se quedó sin aire para lograr regresar.

Última fotografía de Saman Kunan, el buzo perdió el conocimiento cuando salía del complejo de cuevas de Tham Luang —un recorrido de cinco horas—, después de llevar provisiones a los niños atrapados.



En Instagram su esposa no dudó en compartir su dolor con los usuarios y la desgarradora despedida de su amado, quien el 5 de julio volvió a ponerse el traje de buzo de los SEAL de la Marina tailandesa para ayudar en la operación de rescate, pero nunca más volvió con vida a casa.

Valeepoan Kunan, esposa del fallecido héroe, usó su cuenta de Instagram con la intención de dedicarle un emotivo mensaje al buzo que perdió la vida cuando intentaba ayudar a las 13 personas de la cueva. “Siempre estarás conmigo … no hay nadie como tú … si no estás conmigo, no quiero ir”, son algunos de los mensajes que compartió Valeepoan, quien está desolada.

“Te extraño. Te quiero mucho. Te quiero como si fuera mi corazón”, indica la joven en el último post en Instagram que le dedicó al rescatista de 38 años, además también compartió la foto del anillo con las manos unidas de ambos, mostrando la buena relación que ambos llevaban.

EL TRÁGICO SUCESO

Saman Kunan se puso nuevamente el traje el 5 de julio para llegar hasta los menores de la cueva de Tham Luang. Su misión era transportar oxígeno para que puedan sobrevivir mientras se realizaban las labores de rescate, y logró cumplir con éxito su misión.

Cuando pretendía regresar con los demás rescatistas, se sumergió en las oscuras aguas que llenaban la cueva. En el camino se le terminó el oxígeno y terminó desmayándose, y pese a que uno de sus compañeros logró sacarlo e intentó reanimarlo, Kunan ya no reaccionaba.