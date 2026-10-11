Mastergrama: solucionario del domingo 11 de octubre de 2026
Mastergrama: solucionario del domingo 11 de octubre de 2026.
Mastergrama
Mastergrama N°8851
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Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Revisión Técnica Vehicular Farenet: 12 Locales a elegir. Lunes a Domingo.
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CHINCHA: Full Day para niño o adulto: Piscina, juegos y cine familiar en Hotel Thiago ¡Diversión asegurada!
PRECIOS/ 49.00