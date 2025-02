No te pierdas el anticipado Sorteo Miercolito, que se realizará en la transmisión oficial de Telemetro. Si participas, podrás seguir el minuto a minuto EN VIVO y comprobar si tu número resulta ser el afortunado del día. Esta es tu oportunidad para reclamar el premio mayor, así como otros atractivos premios en efectivo.

La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá también organiza sorteos adicionales, como el Sorteo Dominical y eventos especiales, brindando así más oportunidades para que los participantes puedan ganar. Es fundamental que revises todos los detalles y verifiques tu boleto para no dejar pasar la posibilidad de obtener tu premio. No te pierdas el Sorteo Miercolito, que se transmite hoy en La República, donde encontrarás la mejor cobertura en vivo y los resultados actualizados al instante.

Lotería Nacional de Panamá HOY, 19 de febrero: EN VIVO resultados y números ganadores del Sorteo Miercolito

Tercer premio: -

Segundo premio:-

Primer premio: -

Letra: -

Serie: -

Folio: -

¿En qué canal ver la Lotería Nacional de Panamá hoy, miércoles 19 de febrero de 2025?

No te pierdas la Lotería Nacional de Panamá en vivo este miércoles 19 de febrero de 2025, con la celebración de una nueva edición del Sorteo Miercolito. La transmisión oficial estará disponible a través de Telemetro, así como en las plataformas digitales Medcom Go, Telemetro en Directo y en el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Asegúrate de sintonizar para no perderte la emoción de este esperado evento.

Los resultados más recientes del Sorteo Miercolito se publicarán en la página web de La República, donde tendrás la posibilidad de verificar los números ganadores, así como los premios y otros detalles relevantes del sorteo. ¡No dejes pasar la oportunidad de seguir el evento en tiempo real y comprobar si tu boleto es el afortunado de la jornada!

¿De cuánto es el premio de la Lotería Nacional de Panamá?

La Lotería Nacional de Panamá ofrece la oportunidad de ganar hasta 28,00 balboas al participar con los números del 32 al 00 en las letras del primer premio. Además, los jugadores tienen la posibilidad de obtener un atractivo premio de 10.000,00 balboas al jugar con el primer premio, incluyendo letras, serie y folio. Esta es una excelente ocasión para probar suerte y aspirar a grandes recompensas.