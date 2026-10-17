Terror para inmigrantes | Jardinero salió a trabajar y se encontró con el ICE: Este fue su trágico final

Jardinero salió a trabajar y se encontró con el ICE: ¿Qué ocurrió con él? | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Jardinero salió a trabajar y se encontró con el ICE: ¿Qué ocurrió con él? | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Desde hace unos días, una familia vive en gran incertidumbre y miedo pues reportaron la desaparición de su padre, un hombre hispano en Fresno, California. Ellos sospechan que habría sido arrestado por el ICE al salir de su trabajo y desde ahí no saben dónde se encuentra, por ello han solicitado ayuda a las autoridades para encontrarlo.

Cabe mencionar que este caso refleja lo que muchas familias inmigrantes viven cada día en Estados Unidos al salir a trabajar y cumplir con sus responsabilidades. Además, saca a relucir la falta de información inmediata tras la detención de un indocumentado pues ello angustia más a los familiares.

Jardinero que fue detenido por el ICE genera gran temor en California: ¿Cuál fue su final?

De acuerdo al medio Telemundo Fresno, el pasado 8 de octubre, Magdaleno Benítez salió de su casa a cumplir con su jornada laboral como jardinero; sin embargo, nunca se imaginó que durante el trayecto se encontraría con agentes federales, quienes lo detuvieron y pusieron bajo custodia.

Actualmente, él se encuentra recluido en el Centro de Detención de Mesa Verde, ubicado en McFarland, en el condado de Kern, al sur del Valle Central de California.

Según reveló el medio, la interrupción repentina de la comunicación telefónica encendió las alarmas en sus seres queridos. "Algo dentro de mí me decía algo. Y le hablé y le dije: 'Regresa, vente para la casa'", señaló uno de sus familiares acerca de su posible detención.

Asimismo, la imposibilidad de volver a comunicarse con él ha sumido a su familia en una profunda angustia, mientras que sus allegados temen por su bienestar físico y emocional.

Familia teme lo peor sobre su salud en el centro de detención del ICE

La principal preocupación de sus seres queridos se centra en el estado de salud del trabajador y en su necesidad de recibir atención médica pues el hombre tiene diabetes y vértigo. "Lo que más me preocupa es su salud, porque necesita sus medicamentos. Cuando no los toma, también se pone ansioso, se pone nervioso", dijo su hija Patricia.