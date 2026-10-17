Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Latinos en USA

Terror para inmigrantes | Jardinero salió a trabajar y se encontró con el ICE: Este fue su trágico final

Una familia en Fresno, California, vivió días de angustia tras la desaparición de su padre, quien fue arrestado por el ICE al salir de su trabajo.

Jardinero salió a trabajar y se encontró con el ICE: ¿Qué ocurrió con él?
Jardinero salió a trabajar y se encontró con el ICE: ¿Qué ocurrió con él? | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
Por
google iconLa República en Google

Desde hace unos días, una familia vive en gran incertidumbre y miedo pues reportaron la desaparición de su padre, un hombre hispano en Fresno, California. Ellos sospechan que habría sido arrestado por el ICE al salir de su trabajo y desde ahí no saben dónde se encuentra, por ello han solicitado ayuda a las autoridades para encontrarlo.

Puedes ver

Pésimas noticias para inmigrantes en EE.UU. | Este es el nuevo modus operandi del ICE para detener a más inmigrantes en las carreteras

lr.pe

Cabe mencionar que este caso refleja lo que muchas familias inmigrantes viven cada día en Estados Unidos al salir a trabajar y cumplir con sus responsabilidades. Además, saca a relucir la falta de información inmediata tras la detención de un indocumentado pues ello angustia más a los familiares.

Jardinero que fue detenido por el ICE genera gran temor en California: ¿Cuál fue su final?

De acuerdo al medio Telemundo Fresno, el pasado 8 de octubre, Magdaleno Benítez salió de su casa a cumplir con su jornada laboral como jardinero; sin embargo, nunca se imaginó que durante el trayecto se encontraría con agentes federales, quienes lo detuvieron y pusieron bajo custodia.

Actualmente, él se encuentra recluido en el Centro de Detención de Mesa Verde, ubicado en McFarland, en el condado de Kern, al sur del Valle Central de California.

Según reveló el medio, la interrupción repentina de la comunicación telefónica encendió las alarmas en sus seres queridos. "Algo dentro de mí me decía algo. Y le hablé y le dije: 'Regresa, vente para la casa'", señaló uno de sus familiares acerca de su posible detención.

Asimismo, la imposibilidad de volver a comunicarse con él ha sumido a su familia en una profunda angustia, mientras que sus allegados temen por su bienestar físico y emocional.

Familia teme lo peor sobre su salud en el centro de detención del ICE

La principal preocupación de sus seres queridos se centra en el estado de salud del trabajador y en su necesidad de recibir atención médica pues el hombre tiene diabetes y vértigo. "Lo que más me preocupa es su salud, porque necesita sus medicamentos. Cuando no los toma, también se pone ansioso, se pone nervioso", dijo su hija Patricia.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 17 de octubre de 2026

Por Carlin | 17 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 16 de octubre de 2026

Por Carlin | 16 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 15 de octubre de 2026

Por Carlin | 15 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Papa León XIV recibe alta hospitalaria tras ser operado de cáncer de pulmón y retomará sus actividades en el Vaticano

Precio del dólar hoy en Perú, sábado 17 de octubre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Alejandro Aguinaga viajó a Argentina el martes 13 de octubre y todavía no regresa pese a debate por facultades

Latinos en USA

Terror en Walmart | Hombre de 81 años fallece durante un tiroteo originado en el estacionamiento de la tienda: ¿Se atrapó al culpable?

Pésimas noticias para inmigrantes en EE.UU. | Este es el nuevo modus operandi del ICE para detener a más inmigrantes en las carreteras

Hermano de inmigrante atropellado por el ICE hace dramática confesión: "Su condición física está muy mal"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Alejandro Aguinaga viajó a Argentina el martes 13 de octubre y todavía no regresa pese a debate por facultades

Solicitan la destitución de Roberto Burneo por avalar candidatura de Rafael López Aliaga

''Evacúen sus casas desde ya'': Keiko Fujimori pide a población que vive cerca a ríos que ''alisten su mochila'' ante El Niño