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Pésimas noticias para inmigrantes | Esta ciudad de EE.UU contrató una aerolínea completa para que el ICE traslade a más indocumentados

El Concejo de Denver aprobó un contrato de tres años con Key Lime Air para el traslado de inmigrantes detenidos por autoridades federales en EE.UU.

Esta ciudad de EE.UU contrató una aerolínea completa para que el ICE traslade a inmigrantes.
Esta ciudad de EE.UU contrató una aerolínea completa para que el ICE traslade a inmigrantes. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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El Concejo de Denver aprobó un contrato con la aerolínea Key Lime Air durante tres años. Esta empresa es la que participa en el traslado de inmigrantes detenidos por las autoridades federales dentro de Estados Unidos. Si bien esto fue denegado en 2025, las autoridades de esta ciudad decidieron revertir esa decisión.

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Denver aprueba contrato con una aerolínea para trasladar a inmigrantes detenidos

La finalidad de este acuerdo es que la compañía tendrá el permiso de operar desde el Aeropuerto Internacional de Denver (DIA) a partir de enero de 2027.

Asimismo, la Administración Federal de Aviación (FAA) se encuentra investigando si el aeropuerto cumple con sus obligaciones federales, luego de que se conociera la oposición al contrato en el año 2025 debido a los vínculos de la misma aerolínea con los traslados de inmigrantes con fines de deportación.

Cabe mencionar que la información difundida por el Concejo no especifica actividades migratorias, ni tampoco vuelos de deportación; sin embargo, investigaciones periodísticas y registros de seguimiento de vuelos señalan que Key Lime Air realiza traslados nacionales de inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dentro y fuera de Colorado, como subcontratista de CSI Aviation.

Autoridades municipales no podrán impedir vuelos

Previo a la votación del Concejo que aprobó el contrato, Dave LaPorte, en ese momento director interino del DIA señaló que las autoridades municipales no poseen facultades para impedir los vuelos debido a las restricciones de la legislación federal. "No tenemos capacidad para impedir que esos vuelos se realicen, por mucho que yo quisiera hacerlo", declaró LaPorte.

Por último, Estados Unidos ha registrado unas 440.000 deportaciones en el año fiscal 2025, mientras que en agosto de 2026, el ICE ha contabilizado cerca de 51.000 arrestos, uno de los máximos mensuales de ese año.

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