Piura: condenan a 9 años de prisión por robo agravado con arma blanca

Jesús D. García E. fue sentenciado a nueve años de pena privativa de la libertad efectiva en su condición de coautor del delito de robo agravado consumado, así lo determinó la jueza del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura, tras aprobar el acuerdo de terminación anticipada entre el ahora sentenciado y el Ministerio Público.

Los hechos ocurrieron el 30 de setiembre en la ciudad de Piura, alrededor de las 18:30 horas, cuando el agraviado salía de su centro de labores y caminaba hacia la Av. Panamericana. La víctima llevaba una mochila con su celular, su billetera con tarjetas bancarias y su DNI, además de otras pertenencias personales.

En el trayecto, un hombre se le acercó y le pidió dinero. Ante la negativa, lo sujetó con fuerza de la mochila y, tras decirle que tenía un cuchillo, le colocó un arma blanca a la altura del abdomen. Un segundo sujeto llegó en ese momento, afirmó que también portaba un cuchillo y lo sujetó del cuello para obligarlo a soltar la mochila. Con ella en su poder, ambos huyeron en dirección a la Av. Panamericana.

Inmediatamente después, la víctima pidió auxilio a una patrulla policial y relató lo ocurrido. Los efectivos lo subieron al vehículo e iniciaron un patrullaje por la zona. En el A.H. Centenario, cerca de la Av. Grau, el agraviado reconoció a uno de los autores entre un grupo de cinco personas.

Al notar la presencia del patrullero, el sospechoso huyó a pie, se internó entre arbustos e ingresó a una vivienda ajena. Con autorización del propietario, la policía ingresó al inmueble, lo redujo y lo condujo a la dependencia policial.