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Jaén: Corte de Lambayeque entrega 63 bienes para fortalecer Unidad de Flagrancia

La entrega incluye computadoras, impresoras, escáneres, pantallas interactivas y mobiliario para mejorar las condiciones de trabajo de la Unidad de Flagrancia.

Corte de Lambayeque entrega bienes para fortalecer la Unidad de Flagrancia de Jaén. Foto: difusión.
Corte de Lambayeque entrega bienes para fortalecer la Unidad de Flagrancia de Jaén. Foto: difusión.
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El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, doctor César William Bravo Llaque, se desplazará este miércoles 7 de octubre hasta la ciudad de Jaén, acompañado por el licenciado David Benavides Campos, administrador de la Unidad de Flagrancia de la CSJLA, para participar en una jornada de actividades vinculada con la Unidad Piloto de Flagrancia Delictiva de Jaén.

La jornada se iniciará a las 8:15 de la mañana con la entrega de 63 bienes muebles y equipos destinados a esta unidad. Entre los recursos se encuentran computadoras, impresoras multifuncionales y láser, escáneres, dos pantallas interactivas de última generación, pantallas táctiles externas, lectores de código de barras, estabilizadores y un dispensador de agua, además de mobiliario como escritorios y sillas, entre otros bienes destinados a sus ambientes de trabajo.

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Esta entrega permitirá continuar con la implementación de los espacios destinados al desarrollo de las labores de los operadores que intervienen en la atención de casos bajo el modelo de flagrancia.

A las 9:00 de la mañana, se desarrollará una reunión interinstitucional con los operadores del sistema de justicia de la Unidad de Flagrancia de Jaén, en la que se abordarán aspectos relacionados con su funcionamiento y las acciones necesarias para continuar avanzando en su puesta en marcha.

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Con estas acciones, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso de continuar impulsando el trabajo articulado entre las instituciones que forman parte del sistema de justicia, promoviendo condiciones que permitan consolidar la implementación de la Unidad Piloto de Flagrancia Delictiva de Jaén y brindar una atención cada vez más oportuna a la ciudadanía.

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