Jueces de la Corte de La Libertad condenan a prisión a sujeto que realizó tocamientos a una menor

Los magistrados del Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte de La Libertad ordenaron quince años de cárcel para un vendedor de caramelos de 61 años de edad, que realizó tocamientos indebidos a una menor de ocho años de edad, por las inmediaciones del mercado La Hermelinda en Trujillo.

Se trata de Willy Fernando Gálvez Valencia, quien contaba con antecedentes penales por acoso sexual y que purgó una condena de cuatro años en prisión, tuvo un primer contacto con la menor cuando esta se encontraba jugando con su mascota en uno de los pasillos cerca al puesto de su familia.

El ahora sentenciado se le acercó, la abrazó por la cintura, le dio un beso en la mejilla y le preguntó si quería ser su enamorada, ello asustó a la menor, quien salió corriendo en busca de su madre.

Horas más tarde, Gálvez Valencia volvió al mismo lugar, se acercó a su víctima, la tomó de la cintura, evidenciando su intento de llevársela, por lo que tanto su madre como vendedores en la zona, corrieron en su auxilio, realizando la detención ciudadana del ahora sentenciado.

Ante las pruebas y testimonios presentados, los jueces del colegiado determinaron su culpabilidad y lo sentenciaron a cárcel efectiva por la comisión del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de actos libidinosos en menor de edad. Asimismo, le fijaron una reparación civil de cinco mil soles y le ordenaron que lleve tratamiento terapéutico durante la ejecución de su condena.