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Horóscopo

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este domingo 15 de noviembre?

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este viernes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

horóscopo de domingo
horóscopo de domingoFoto: composición LR
Por
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¿Quieres saber qué te deparan los astros este domingo 15 de noviembre? Revisa el horóscopo de este viernes del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus predicciones para cada uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo de este domingo 15 de noviembre?

  • Aries: Tienes varias actividades por culminar y necesitas darte tiempo para organizarte y poder avanzar. En el amor, no puedes culparte por esa separación. El tiempo te demostrará que fue lo mejor.
  • Tauro: Recuerdas tan bien cada palabra y acciones que ha tenido esa persona que hoy te pide disculpas que no puedes perdonarla del todo. No apresures nada, aún necesitas de tiempo para sanar.
  • Géminis: Algo no te ha permitido descansar la noche anterior. Tienes que sacar todas esas preocupaciones que no te permiten conciliar el sueño. En el amor, esa persona oculta lo que siente.
  • Cáncer: Sabes que tus bromas pueden hacer reír a muchos, pero sin querer, las mismas pueden ofender a otros. Hoy debes de cuidar tus palabras para evitar que una persona sensible no te malinterprete. 
  • Leo: Aún no puedes culminar algunos pendientes domésticos debido a la falta de apoyo que están recibiendo. Ha llegado el momento de condicionar y ser más exigente para que te puedan escuchar.
  • Virgo: Una simple conversación con un familiar podría convertirse en un momento tenso debido a diferencias en los puntos de vista. Por más que te parezca equivocada, respeta su manera de pensar.
  • Libra: Te respaldan muchas personas. No lo dudes y arriésgate a iniciar ese negocio o estudio que hace mucho vienes postergando. En el amor, estás por conocer a alguien que será muy especial.
  • Escorpio: Tienes que ser muy reflexivo y pensar en las personas que te rodean si estás por tomar decisiones que afectan a otros. De lo contrario, algunos familiares se mostrarían en contra de tu proceder.
  • Sagitario: Tienes la idea clara y crees saber los pasos para alcanzar tus objetivos, pero el tiempo aún no es el indicado para ejecutar. Espera. En el amor, es persona te piensa, pero le cuesta acercarse.
  • Capricornio: Has planificado muchas cosas para avanzar en el día, pero necesitas acelerar y no perder el tiempo en asuntos de poca importancia. Tienes que ser más constante si deseas crecimiento.
  • Acuario: Por más que las aguas parezcan calmas recuerda que tienes enemigos a tu alrededor. No es tiempo de bajar la guardia. Estar alerta y mantenerte vigilante te hará advertir cualquier peligro.
  • Piscis: Has prometido apoyar a una amistad y por falta de tiempo no has logrado cumplir con tu palabra. Date un momento para disculparte y escucharla. Le hará bien saber que no la has ignorado.

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