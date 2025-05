¡Insólito! Familia denunció a funeraria por colocar a otro cadáver en el ataúd de su tío

Cuando Amentha Hunt llegó a la funeraria Harrison-Ross Mortuary en Compton, California, para despedirse de su tío Otis Adkinson, jamás imaginó lo que encontraría. Frente a ella, dentro del ataúd, yacía un hombre vestido con el traje que habían elegido para Otis, pero que no era él. La incredulidad la paralizó. "Simplemente lo miraba y pensaba: 'No pudo haberse oscurecido tanto'", recordó Hunt en entrevista con KCAL News. La funeraria negó al principio el error, incluso cuando la familia mostró fotografías para probar que ese cuerpo no pertenecía a su ser querido.

Otis, fallecido el 28 de febrero de 2025, era un hombre de 80 años conocido por su dedicación como técnico de emergencias médicas y supervisor en Schaefer Ambulance Service. Amante de la pesca, los asados y ferviente seguidor de Los Angeles Lakers, su recuerdo se tornó confuso y doloroso por este trágico error que transformó un momento íntimo en una pesadilla para la familia.

Una espera llena de angustia en un hospital de California

La familia Hunt tuvo que enfrentar no solo la pérdida, sino también la frustración de esperar más de tres horas para que la funeraria admitiera el error y corrigiera la situación. "Una empleada insistía en que ese era Otis, hasta que les mostramos una foto", explicó Amentha. El cuerpo equivocado fue finalmente retirado y el correcto colocado, pero el daño emocional ya estaba hecho.

Este episodio abrió una profunda herida y expuso fallas graves en los protocolos de la funeraria, mientras que la identidad del hombre colocado por error permanece desconocida. La falta de transparencia y respuesta adecuada de Harrison-Ross Mortuary ha generado indignación y desconfianza.

Una familia busca justicia frente a la indiferencia de la funeraria

El abogado Elvis Tran, representante de los Hunt, denunció que la funeraria mostró una “clara falta de cuidado básico” y urgió a mejorar los controles para evitar que tragedias similares vuelvan a suceder. Mientras la familia lucha para sobrellevar el impacto emocional, la funeraria emitió una carta de cese y desista contra ellos, negando las acusaciones y sin ofrecer explicaciones claras.

Este enfrentamiento legal y humano refleja una lucha por respeto y dignidad en un momento de vulnerabilidad máxima. La comunidad observa atentamente, pues el caso pone en evidencia la necesidad de revisar y reforzar los estándares de calidad y ética en los servicios funerarios.

Un llamado a la reflexión: más allá de un error, un daño irreparable

El caso de Otis Adkinson no solo es un error administrativo, sino una historia que recuerda el valor del respeto hacia los difuntos y sus familias. El impacto psicológico causado a los Hunt es un recordatorio contundente de que la responsabilidad en el manejo de los cuerpos no puede ser tomada a la ligera.

Entre las demandas actuales y las voces que piden justicia, se abre un debate sobre la transparencia y profesionalismo en las funerarias de Estados Unidos. Los expertos coinciden en que casos como este deben servir para implementar protocolos estrictos y ofrecer apoyo emocional a quienes atraviesan el duelo.