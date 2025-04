En el estado de Detroit, la policía solicita información a los habitantes locales para ubicar a un presunto delincuente tras ser acusado de robar en una tienda e intentar atropellar a un trabajador de Dollar Store con un camión de mudanzas U-Haul, mientras este trataba de confrontarlo. El suceso tuvo lugar a comienzos de este mes.

Las grabaciones difundidas por el medio 'Detroit Rewards TV' muestran el instante preciso en que el aparente ladrón sube al vehículo y comienza a avanzar en dirección al empleado que intentaba evitar su huida.

El testimonio del empleado de Dollar Store que estuvo a punto de ser atropellado por presunto ladrón

Harold Jackson, empleado involucrado en el incidente en Detroit, relató a los medios locales que intentaba dialogar con un hombre, quien le había asegurado que solo había tomado una botella de Smart Water. Sin embargo, en un momento, el individuo saltó hacia la camioneta y la dirigió directamente hacia él.

Jackson explicó que tuvo la reacción suficiente para esquivar el vehículo a tiempo. "Si no me hubiera movido un poco hacia un lado, el camión me habría impactado directamente en la parte central de la pelvis", comentó. A pesar de evitar el golpe directo, Jackson sufrió varios golpes y moretones en su cuerpo, según reportó Fox 2 Detroit.

Detroit: pareja tortura e intenta forzar a hombre discapacitado a beber cloro

Este no es el único incidente registrado en Detroit en lo que va del mes de abril, pues una aterradora escena causó conmoción en dicho estado luego de que una pareja fuera acusada de someter a un hombre discapacitado a torturas y de intentar obligarlo a beber cloro. El incidente, que ocurrió en enero, ha recobrado atención después de que los acusados fueran formalmente procesados esta semana.

Las autoridades identificaron a Brittany Walker y Samuel Payton como los principales responsables del ataque. Ambos se encuentran actualmente en prisión, con una fianza de un millón de dólares, mientras que la víctima, un hombre de 44 años que depende de una silla de ruedas, sigue en proceso de recuperación por las lesiones sufridas.