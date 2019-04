Cinco pasos para aplicar de forma correcta la keratina en casa.

No siempre tenemos el tiempo o los medios para acudir a un salón y realizarnos tratamientos capilares que nos sigan manteniendo hermosas; sin embargo, eso no significa que no podamos lucir una cabello sedoso y bien cuidado.

Por esa razón, te presentamos cinco pasos para que aprendas aplicar el tratamiento de keratina desde casa y no falles en el intento.

Para empezar necesitarás la keratina, el shampoo sin sal, un peine o cepillo, una toalla o secadora y la plancha alisadora, lo idel es que tengas todo a la mano.

1. Lava muy bien el cabello con el shampoo sin sal; cuando termines utiliza la secadora y el peine para preparar la cabellera, luego separa en secciones y asegúralos con un gancho.

2. Aplica la keratina en cada mechón separado, empieza por la raíz y finaliza en las puntas (de la misma forma que aplicas el tinte). Asegúrate de que el producto quede sellado en el cabello.

3. Con la plancha alisa de inmediato cada mechón al que acabes de aplicar la keratina. Cuando alises el cabello lo más probable es que aparezca un poco de humo cuyo olor sea fuerte, en ese caso te recomendamos que uses un tapabocas para que no te expongas.

4. Cuando termines de aplicar el producto y de alisar los mechones, asegúrate de que toda la cabellera haya quedado lisa y brillante. En este punto debes cuidar de que no le caiga ni una gota de agua al cabello.

5. Por último, debes esperar cuatro días para poder lavar el cabello; pasado el tiempo, aséalo, sécalo y utiliza la plancha para alisar el pelo.

Recuerda que debes elegir productos que no maltraten demasiado tu cabello y en el caso de tener alguna duda, te recomendamos consultar con el proveedor o un experto.