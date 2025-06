Estados Unidos endurece requisitos para la visa en 2025: estos son los nuevos requerimientos del DHS

El Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado (DHS), anunció nuevos requerimientos que los aspirantes a la visa americana deben cumplir para obtener el documento. Se trata de una "verificación exhaustiva y minuciosa" de los casos que solicitan la identificación, la cual, en su práctica, revisará los movimientos y actividades registradas en sus redes sociales.

Esta medida afirma que si el solicitante no pone en público su perfil de redes sociales, le pueden negar el documento. "Omitir información de redes sociales podría resultar en la denegación de la visa y la inelegibilidad para futuras visas", expresó el DHS.

¿Qué pide ahora el DHS al momento de solicitar la visa americana?

El DHS ahora requiere "una verificación exhaustiva y minuciosa, incluida la verificación de la presencia en línea o virtual, de todos los solicitantes de visas de estudiante y de intercambio en las categorías de no inmigrante F, M y J". Se pide que los perfiles de redes sociales sean públicos durante el periodo de evaluación, esto para permitir una verificación de antecedentes más completa.

El Formulario DS-160, documento central de la solicitud, ahora es más importante. Los solicitantes deben incluir todos los nombres de usuario o cuentas de redes sociales que hayan usado en los últimos cinco años. No dar esta información puede resultar en que la visa no se apruebe. También puede significar no poder pedir visas en el futuro. El gobierno destaca que cada decisión sobre una visa es una decisión de seguridad nacional.

¿Cómo solicitar la visa de Estados Unidos?

Para cientos de personas, obtener una visa para Estados Unidos es sumamente importante. Los solicitantes deben completar formularios y hasta asistir a una entrevista, cada etapa requiere atención. Por eso, es fundamental conocer los pasos que te ayudarán a preparar tu solicitud de forma correcta, los cuales son: