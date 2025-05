Jueza ordena que las cárceles de Nueva York queden bajo el estricto control federal: Rikers Island está incluida

La jueza Laura Swain dictaminó que los centros penitenciarios de la ciudad de Nueva York ya no sean gestionados por la administración de Eric Adams. | Composición LR/AFP/Al Día | Seth Wenig

Según The New York Times, la jueza federal Laura Swain dictaminó que el sistema penitenciario de la ciudad de Nueva York estará bajo la administración de un funcionario independiente. La medida también incluye de Rikers Island, el complejo carcelario que Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) intenta controlar para aplicar medidas migratorias.

La jueza Swain cuestionó al Departamento Correccional de la ciudad por los múltiples informes y demandas de abuso, violencia extrema y negligencia policial en distintas prisiones de la ciudad. Tras la publicación de la decisión, el alcalde Eric Adams aprovechó para justificar que su administración reconoce la deficiencia Rikers y que es producto de "décadas" de gestión en la ciudad.

Jueza federal toma el control del sistema carcelario de Nueva York

De acuerdo con The New York Times, en su 77 páginas de informe, la jueza de Manhattan emitió su fallo luego de escuchar a defensores de los derechos civiles, líderes comunitarios y representantes del gobierno de Nueva York. “La persistencia de condiciones extremadamente peligrosas e inseguras llevó al Tribunal a declarar a los Demandados en desacato a la asombrosa cifra de dieciocho disposiciones de las Órdenes del Tribunal de Núñez e indica que el Departamento aún no ha tomado las medidas audaces necesarias para que las cárceles alcancen niveles de seguridad que cumplan con la Constitución”, argumentó.

Por su parte, Mary Lynne Welwas, abogada del Proyecto de Derechos de los Prisioneros de la Sociedad de Asistencia Legal, afirmó que la “decisión histórica” del juez Swain de eliminar el control de la ciudad contribuirá a “erradicar la cultura de brutalidad en las cárceles locales”.

“Durante años, el Departamento Correccional de la ciudad de Nueva York no ha seguido las órdenes de los tribunales federales de promulgar reformas significativas, lo que ha permitido que la violencia, el desorden y la disfunción sistémica persistan en las cárceles”, aseguró Welwas.

¿Se puede visitar la cárcel de Rikers Island?

Rikers Island, una de las cárceles más conocidas de Nueva York, sí permite visitas bajo condiciones estrictas. Según el Department of Correction de Nueva York (NYC DOC), las personas privadas de libertad tienen derecho a recibir visitas de familiares y amigos, aunque existen regulaciones claras y controles de seguridad rigurosos. Sin embargo, su sistema penitenciario enfrenta serias críticas por su ineficacia, según lo manifestó Jay Clayton, fiscal federal interino del Distrito Sur de Nueva York. Clayton señaló que “no se están protegiendo derechos constitucionales claros y de larga data”.

Para poder ingresar, los visitantes deben registrarse previamente y cumplir con requisitos como presentar una identificación válida, superar un control de seguridad y respetar las normas de conducta del centro. Las visitas se realizan en horarios establecidos y únicamente en los días autorizados.