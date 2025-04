Pareja con nacionalidad estadounidense es arrestada por CBP al regresar a EEUU: les revisaron hasta el teléfono sin explicaciones

En un caso que ha generado controversia, una pareja estadounidense fue arrestada por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) al intentar regresar a Estados Unidos desde Canadá. Bachir Atallah y su esposa, Jessica Fakhri, narraron que fueron sometidos a un trato humillante durante su detención en la estación fronteriza de Highgate Springs, en Vermont, donde pasaron varias horas sin recibir explicaciones claras sobre los motivos de su arresto. Los agentes, además de arrestarlos, les revisaron los teléfonos celulares de manera forzada.

El suceso ocurrió la noche del domingo 20 de abril, cuando ambos se dirigían de vuelta a su hogar después de una visita a la familia en Canadá. Según Atallah, el trato recibido fue violento y desproporcionado. A pesar de su intento por obtener una explicación razonable de los oficiales, la pareja no recibió respuesta alguna hasta mucho después de su arresto. El episodio ha sido calificado como una vulneración de sus derechos por expertos en la materia, quienes señalan que la CBP debe operar dentro de los límites legales establecidos para la protección de los ciudadanos, incluso cuando cruzan la frontera.

Pareja con nacionalidad estadounidense detenida por CBP al intentar ingresar desde Canadá

La pareja fue detenida en un control rutinario cuando regresaban a Estados Unidos a través de la estación de Highgate Springs, en Vermont. Lo que parecía ser una inspección estándar se transformó rápidamente en una situación de angustia. Atallah y Fakhri fueron obligados a estacionar su vehículo y entregar las llaves a los agentes, quienes no proporcionaron una justificación adecuada para la detención. Según relató Atallah en una entrevista, al preguntar por el motivo de su arresto, uno de los oficiales reaccionó de forma intimidatoria, colocando su mano cerca de su arma. Fue entonces cuando ambos fueron esposados sin recibir ninguna explicación.

A lo largo de la detención, Atallah expresó su incomodidad al notar que el trato hacia él y su esposa se tornaba cada vez más agresivo. Ambos fueron separados y llevados a celdas distintas, sin contar con la posibilidad de comunicarse con un abogado o con familiares durante las primeras horas. La detención se alargó por más de tres horas, y fue hasta después de un largo período de incertidumbre que lograron informar a su abogada sobre su situación.

La pareja fue sometida a un proceso de revisión exhaustiva, que incluyó la inspección de sus teléfonos celulares. A pesar de las reservas de Atallah, los oficiales exigieron acceso a sus correos electrónicos, lo cual, según él, fue una violación de su privacidad. Tras una presión constante, accedió a entregar la información solicitada, aunque en ese momento se sintió forzado y sin opciones para rechazar la petición.

Reacción de la CBP tras la detención de la pareja estadounidense

Frente a las denuncias de la pareja, la CBP ofreció una respuesta oficial a través del Comisionado Adjunto Hilton Beckham. Según el comunicado emitido por la agencia, las acusaciones de Atallah y Fakhri fueron calificadas como "falsas y sensacionalistas". Los oficiales de CBP aseguraron que su actuación se ajustó a los "protocolos establecidos" y que la detención formaba parte de una "inspección secundaria", un procedimiento rutinario que se realiza de forma regular en todos los puertos de entrada al país.

Además, los funcionarios de la CBP señalaron que la inspección secundaria es un proceso legal que puede ser aplicado a cualquier viajero que ingrese a Estados Unidos. No obstante, las declaraciones de Atallah y su esposa contradecían esta versión, ya que insistieron en que no fueron informados adecuadamente sobre el motivo de su detención y que no se les permitió contactar a un abogado de inmediato.

En cuanto a la revisión de sus dispositivos electrónicos, Atallah afirmó que fue sometido a presiones para acceder a su correo electrónico y otros datos personales. Aunque inicialmente se negó, acabó firmando un consentimiento para que los agentes revisaran su teléfono, un acto que él considera como una vulneración de sus derechos. La pareja ha manifestado su preocupación sobre las implicaciones legales de este tipo de procedimientos, especialmente cuando se trata de ciudadanos estadounidenses que están bajo la jurisdicción del país.