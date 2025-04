Netflix reinventa 'Orgullo y prejuicio' con Emma Corrin y Jack Lowden como protagonistas: todo lo que sabemos sobre la nueva adaptación

La historia de Elizabeth Benneth, una mujer vivaz y con un fuerte sentido crítico que no tiene miedo a desafiar las convenciones sociales, y Mr. Darcy, un hombre orgulloso, distante y algo arrogante pero con otras capas por descubrir, tendrá una nueva adaptación. Esta vez, Netflix anunció que realizará una miniserie y ya tiene a sus protagonistas elegidos. Se trata de Emma Corrin quien interpretará a Elizabeth Bennet y el actor Jack Lowden, quien interpretará a Mr. Darcy. La miniserie también contará con la paticipaicón de la reconocida Olivia Colman con el papel de la señora Bennet.

Netflix emociona con el próximo estreno de 'Orgullo y prejuicio'

A través de sus redes sociales, Netflix detalló que la miniserie estará compuesta por seis episodios y prometió que será una adaptación fiel a la obra literaria de Jane Austen. La adaptación la realizará Dolly Alderton, autora del best seller Everything I Know About Love, y Euros Lyn, responsable de la exitosa serie Heartstopper, se encargará de dirigirla. De acuerdo a la revista Variety, la producción comenzará este año en el Reino Unido.

Emma Corrin, quien interpretó a Lady Di en The Crown comentó: “Interpretar a Elizabeth Bennet es una oportunidad única en la vida. Poder dar vida a este personaje icónico, junto a Olivia y Jack, con los fenomenales guiones de Dolly, es realmente el mayor honor". Corrin volverá a compartir pantalla con Olivia Colman, la reina Elizabeth II en The Crown. Por otro lado, la participación de Jack Lowden destaca y genera expectativa por haber actuado en películas como Dunkerque de Cristopher Nolan, y la serie Slow Horses de Apple TV.

" ¡Una verdad universalmente reconocida! He pasado el último año adaptando Orgullo y Prejuicio para @netflix con @lookoutpointtv, que dirigirá Euros Lyn y protagonizará @emmalouisecorrin como Elizabeth Bennet, @jack.lowden como el Sr. Darcy y Olivia Coleman como la Sra. Bennet. Ha sido un auténtico privilegio y una alegría que me hayan confiado esta historia. Estoy deseando volver a presentarles a estos divertidísimos y complejos personajes a quienes consideran Orgullo y Prejuicio su libro favorito, y a quienes aún no han conocido a sus Lizzie y Darcy", escribió Dolly Alderton en su cuenta de Instagram.

Orgullo y prejuicio: la obra atemporal de Jane Austen que sigue conquistando nuevas generaciones

Orgullo y prejuicio es la novela más conocida de Jane Austen y una de las más influyentes en la historia de la literatura. Se han realizado tres versiones para la pantalla grande; la más moderna fue protagonizada por Keira Knightley y Matthew Macfadyen. Asimismo, hay probablemente más de cuatro adaptaciones para la televisión. Esta obra ha trascendido generaciones, adaptándose a diferentes formatos y estilos, lo que demuestra su vigencia a lo largo de los años. Su exploración de temas como el amor, el matrimonio y las diferencias sociales sigue resonando en audiencias de todo el mundo. Cada nueva adaptación trae consigo una interpretación única de los personajes y los valores presentes en el relato original.

Escrita en 1813, aborda cuestiones como el matrimonio, las expectativas sociales, el papel de la mujer en la sociedad, las clases sociales y el amor verdadero. La autora Jane Austen no firmaba su obra con su nombre, sino que figuraba como autora "una dama". Está ambientada en la sociedad inglesa del siglo XIX y ofrece una mirada profunda a la cultura, los hábitos y los valores morales de la época. A través de esta, Jane Austen revela las complejidades de las relaciones humanas de su tiempo, poniendo en evidencia los retos que enfrentaban las mujeres para asegurar un futuro respetable en un mundo dominado por estrictas normas sociales.