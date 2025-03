Licencia de conducir en Texas: ley firmada por Greg Abbott sanciona a conductores con importantes multas e incluso la cárcel

Las autoridades de Texas refuerzan la ley "Move Over or Slow Down" para proteger a trabajadores de emergencia, obligando a conductores a reducir velocidad o cambiar de carril al pasar. Foto: composición LR/ ABC/ Freepik/Thought

Las autoridades de Texas refuerzan la ley "Move Over or Slow Down" para proteger a trabajadores de emergencia, obligando a conductores a reducir velocidad o cambiar de carril al pasar. Foto: composición LR/ ABC/ Freepik/Thought

En Texas, las autoridades de tránsito implementan leyes estrictas para proteger a los trabajadores de emergencia y a las personas que se encuentran en situaciones vulnerables en las carreteras. Entre estas leyes, una de las más importantes es aquella que obliga a los conductores a tomar precauciones al pasar por vehículos detenidos en la vía pública. Estas regulaciones no solo buscan garantizar la seguridad de los trabajadores en la carretera, sino también reducir el riesgo de accidentes graves que involucran a vehículos de emergencia.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) juega un papel crucial en la aplicación de estas leyes, imponiendo sanciones a quienes no cumplan con las normas establecidas. Estas infracciones pueden incluir desde multas hasta penas de cárcel, dependiendo de la gravedad de la situación, y afectan tanto a conductores como a los trabajadores en las carreteras.

¿Cuál es la ley firmada por Greg Abbott que sanciona a los conductores con importantes multas y penas de cárcel en Texas?

La ley firmada por el gobernador Greg Abbott en 2003, conocida como "Move Over or Slow Down", establece que los conductores deben cambiar de carril o reducir su velocidad al pasar cerca de vehículos de emergencia detenidos en la carretera. Según el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), esta ley tiene como objetivo proteger a los trabajadores de emergencia, como policías, bomberos y personal médico, que se encuentran realizando su labor en la carretera. La ley ha sido ampliada con el tiempo para incluir vehículos de emergencia adicionales, como los de la grúa o los de respuesta a incidentes.

El propósito de esta normativa es garantizar la seguridad de los profesionales que trabajan en la vía pública, reduciendo el riesgo de accidentes y lesiones graves. El DPS continúa supervisando y sancionando las infracciones relacionadas con esta ley para garantizar que todos los conductores cumplan con la regla de disminuir la velocidad o cambiar de carril al pasar por estos vehículos detenidos.

¿Cuáles son las sanciones por no cumplir con la ley "Move Over or Slow Down" en Texas?

Las sanciones por no respetar la ley "Move Over or Slow Down" en Texas son impuestas de acuerdo con la gravedad de la infracción. Según el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), las sanciones incluyen:

Multas de hasta US$1.000 por no reducir la velocidad o cambiar de carril.

por no reducir la velocidad o cambiar de carril. Multas de hasta US$2.000 si la infracción pone en riesgo a los trabajadores de emergencia o al personal de respuesta.

si la infracción pone en riesgo a los trabajadores de emergencia o al personal de respuesta. Posibles cargos criminales en caso de que la infracción cause lesiones graves o la muerte de una persona, lo que podría implicar penas de cárcel.

Estas sanciones están diseñadas para proteger la seguridad de todos los usuarios de las carreteras, asegurando que se tomen medidas adecuadas al pasar por vehículos de emergencia detenidos.

¿Quiénes deben cumplir con la ley "Move Over or Slow Down" en las carreteras de Texas?

Todos los conductores que circulen por las carreteras de Texas deben cumplir con la ley "Move Over or Slow Down". Según el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), esta ley aplica a cualquier vehículo de emergencia que se encuentre detenido en el arcén, incluyendo ambulancias, vehículos de policía, bomberos y otros vehículos de respuesta. La norma es clara: los conductores deben reducir su velocidad o cambiar de carril para evitar poner en peligro la vida de los trabajadores.

Además, el DPS destaca que la ley también se extiende a situaciones en las que los vehículos están detenidos por otras razones, como un accidente o una grúa realizando un trabajo. Los conductores deben estar atentos a las señales de advertencia y a las luces intermitentes de los vehículos detenidos para garantizar que están cumpliendo con la ley y evitando accidentes.

Consejos para conducir de manera segura bajo la ley "Move Over or Slow Down" firmada por Greg Abbott en Texas

Según el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), para garantizar la seguridad de los trabajadores en la carretera y cumplir con la ley "Move Over or Slow Down", es importante que los conductores sigan ciertas recomendaciones al transitar por zonas donde se encuentren vehículos de emergencia detenidos. Aquí algunos consejos clave:

Reduzca la velocidad al aproximarse a un vehículo detenido, especialmente en áreas donde haya personal trabajando.

al aproximarse a un vehículo detenido, especialmente en áreas donde haya personal trabajando. Cambie de carril si es posible y seguro, para evitar pasar demasiado cerca de los vehículos de emergencia.

si es posible y seguro, para evitar pasar demasiado cerca de los vehículos de emergencia. Mantenga una distancia segura al pasar por vehículos detenidos para evitar accidentes.

al pasar por vehículos detenidos para evitar accidentes. Esté atento a las señales y luces intermitentes de los vehículos de emergencia que indican la necesidad de reducir la velocidad o cambiar de carril.

y luces intermitentes de los vehículos de emergencia que indican la necesidad de reducir la velocidad o cambiar de carril. Evite distracciones mientras conduce, ya que el no estar alerta puede poner en peligro tanto a los trabajadores como a los conductores.

Seguir estos consejos no solo ayuda a cumplir con la ley, sino que también mejora la seguridad vial para todos.