Acusan a joven en Florida por pintar el auto equivocado y ahora afronta deuda de US$5.000: pensó que era de su exnovio

Una joven de 18 años, identificada como Evelina Fabianski, se encuentra en problemas con la ley después de un incidente inusual en Deltona, Florida. La joven fue acusada de daños criminales tras un acto de vandalismo que involucró pintura en aerosol y huevos lanzados contra lo que pensaba era el coche de su exnovio, según New York Post. El incidente ocurrió el 26 de febrero y dejó daños que ascienden un total de US$5.000. Fabianski decidió atacar al auto de su expareja para vengarse por una deuda.

El hecho tomó un giro inesperado cuando, tras cometer el daño, la joven y su amiga de 16 años se dieron cuenta de que el automóvil no era el que originalmente pensaban. Las consecuencias legales no solo involucran los daños materiales al vehículo, sino también cargos adicionales relacionados con posesión de alcohol y marihuana, sumando más complicaciones a su ya comprometida situación.

¿Por qué la joven de Florida quiso pintar el auto de su exnovio y terminó en deuda?

La historia comenzó con una confusión impulsada por la rabia. Evelina Fabianski había decidido vengarse de su exnovio, creyendo que el coche estacionado frente a su casa pertenecía a él. Según WKMG, la venganza se debe a una deuda monetaria por parte de su antiguo vínculo amoroso, quien le debe un total de US$700, New York Post.

El daño causado al automóvil de marca Infiniti fue significativo. La carrocería de la propiedad fue desfigurada con pintura amarilla brillante, y los huevos rotos cubrieron el parabrisas y la puerta del lado del conductor. Esta acción, que comenzó como una forma de venganza, terminó siendo un error costoso. El vecino dueño del Infiniti reveló que los daños sufridos tienen costos que ascienden a US$5.000, según Daily Mail.

¿Cómo fueron las reacciones en redes sociales ante la joven de Florida que pintó un auto equivocado?

El incidente no tardó en viralizarse, y las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. A medida que la noticia del acto de vandalismo se extendió, distintos usuarios comentaron sobre lo sucedido tras la publicación hecha por la Oficina del Sheriff de Volusia en su página de Facebook con el título: "Ups, coche equivocado".

Uno de los comentarios más destacados fue el de un usuario que se preguntó cómo es posible que una persona que estuvo en una relación con otra no pudiera identificar correctamente el automóvil que pensaba que era de su exnovio. Otros no tardaron en burlarse de la joven, sugiriendo que este tipo de situaciones era la razón por la cual la joven ya no estaba en una relación. "Ahora todos sabemos por qué es una exnovia", fue otro comentario burlesco.