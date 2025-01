EE. UU.: estos 3 productos subirán de precio por aranceles de Trump a México y Canadá desde el 1 de febrero

A partir del 1 de febrero de 2025, el presidente Donald Trump anunció que impondrá un arancel del 25% a los productos importados de México y Canadá, y tres productos serían los más afectados. Estos países se destacan como dos de los socios comerciales más importantes para Estados Unidos, sobre todo a nivel de importaciones.

La política del republicano Donald Trump se enmarca dentro de la estrategia de "Estados Unidos primero", impulsada para salvaguardar la industria nacional y disminuir la dependencia de bienes importados del extranjero.

Los tres productos más afectados por aranceles a México y Canadá

Las nuevas tarifas afectarían sectores fundamentales para la economía de Estados Unidos, ya que México y Canadá son proveedores clave de autos, autopartes, petróleo, alimentos y bebidas alcohólicas.

Alimentos y bebidas

El sector de alimentos y bebidas alcohólicas se verá gravemente impactado por los nuevos aranceles. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en 2024 se importaron productos agrícolas de México por un valor de US$46.000 millones. Constellation Brands, conocida por la importación de cervezas Modelo y Corona, anticipa un incremento de hasta el 16% en sus costos como resultado de estas medidas arancelarias.

Automóviles y repuestos

El sector automotriz se prepara para enfrentar importantes retos en el futuro cercano. De acuerdo con el Departamento de Comercio, las importaciones de vehículos desde México alcanzaron los 87.000 millones de dólares, mientras que los repuestos sumaron 64.000 millones de dólares en 2024. La implementación de nuevos aranceles podría resultar en un aumento considerable de precios, impactando tanto a los fabricantes como a los consumidores de repuestos y reparaciones.

Gas en el transporte y los hogares

El sector energético también se perfila como otro de los ámbitos que enfrentará un aumento significativo. En 2024, Estados Unidos importó cerca de US$97.000 millones en petróleo y gas desde Canadá. Expertos advierten que el aumento en el precio del gas no solo repercutirá en los hogares y el transporte, sino que también en la producción industrial, intensificando las presiones inflacionarias que ya afectan a la economía del país.

¿Futura crisis económica por aranceles elevados?

La implementación de estos aranceles plantea un panorama económico más complicado para los ciudadanos estadounidenses. Según The New York Times, esto ha generado preocupación entre economistas y expertos en comercio, quienes advierten que no solo se trataría de una alza en los precios, sino también de posibles pérdidas de empleos y un significativo incremento en el estilo de vida.

Además, señaló que podrían surgir represalias comerciales del norte durante los meses venideros. Esto se debe a que los aranceles desestabilizarían la integración comercial en América del Norte, que lleva décadas en desarrollo, y causarían un efecto dominó en las cadenas de suministro y el empleo.