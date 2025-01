¡Mucha atención, adultos mayores del Seguro Social USA!: lista de jubilados que ya no recibirán pagos en 2025

La administración de Seguridad Social USA ha emitido un aviso importante para los jubilados que reciben beneficios del Seguro Social. A partir de próximo año, ciertos beneficiarios podrían dejar de recibir sus pagos si superan los límites de ingresos establecidos. En la siguiente nota te detallamos la lista de jubilados que ya no recibirán pagos en 2025.

Cuando una persona comienza a recibir beneficios de jubilación del SSA, es considerada oficialmente retirada por el Social Security. Sin embargo, esto no impide que continúe trabajando. Es fundamental que este importante grupo etario esté al tanto de los límites de ingresos, ya que excederlos puede resultar en la reducción o pérdida de sus beneficios.

El Seguro Social estimula la economía norteamericana. Foto: CDN

¿Cuál es la lista de jubilados del Seguro Social USA que ya no recibirán pagos en 2025?

La lista de jubilados del Seguro Social USA que ya no recibirán pagos en 2025 son los siguientes. Aquellos que superen el pago de US$2000 del SSI, serán los primeros en no poder cobrar sus remuneraciones mensuales. Es vital entender cómo se calculan y ajustan los beneficios.

La SSA revisa el registro de cada beneficiario y, en función de sus ingresos del año anterior, puede estimar el monto de los beneficios, aplicando incrementos retroactivos en el presente mes. Este programa a más de 85 mil jubilados en el gigante americano.

El Social Security beneficia a un grupo mayoritario de jubilados.Foto: La Opinión

PUEDES VER: Adiós a las deportaciones 2025: lista actualizada de ciudades santuario para inmigrantes en Estados Unidos

¿Qué hacer si eres un jubilado y excediste tus ingresos mensuales del Seguro Social USA?

Los jubilados menores de la edad de jubilación (menos de 65 años) completa deben tener en cuenta que si sus ingresos anuales superan el límite establecido, la SSA deducirá una parte de sus beneficios. Para 2025, el límite oscila hasta US$ 23,400. Por cada US$ 2 que se gane por encima de este límite, se disminuirá aproximadamente US$ 1 de los pagos de beneficios.

No obstante, en el año en que se alcance la edad de jubilación completa, el límite de ingresos es superior a US$ 62,160. Es primordial que los adultos mayores verifiquen si superaron los plazos y montos establecidos por el SSDA para evitar inconvenientes económicos en el futuro.

El Seguro Social es necesario para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Foto: La Opinión

¿El Seguro Social te descuenta si llegas a la edad de jubilación completa en 2025?

A partir del mes en que se alcanza la edad de jubilación completa, las ganancias ya no afectarán los beneficios, sin importar cuánto se gane. En ese sentido, la SSDA volverá a calcular el monto de los beneficios para otorgar crédito por los meses en que se redujeron o retuvieron las remuneraciones debido a ingresos excesivos.

Esto significa que los jubilados pueden trabajar sin temor a perder sus beneficios una vez que hayan alcanzado la edad de jubilación completa. Los adultos mayores deben estar al tanto de su correo electrónico y la de la página web "My Social Security",