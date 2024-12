Walmart despedirá a más de 70 empleados antes de Navidad por este insólito motivo en Estados Unidos

Walmart, el gigante minorista estadounidense, ha anunciado el cierre de una de sus tiendas en Huntsville, Alabama, lo que resultará en el despido de 80 empleados justo antes de las festividades navideñas. Este cierre, programado para el 20 de diciembre, ha generado preocupación en la comunidad local, que depende de este establecimiento para acceder a productos esenciales.

La decisión de Walmart de cerrar esta tienda se basa en un análisis de rendimiento financiero, según declaraciones de la directora de comunicaciones de la empresa, Lindsey Coulter. A pesar de contar con más de 4,600 puntos de venta en Estados Unidos, la tienda en Huntsville no ha cumplido con las expectativas de la compañía, lo que ha llevado a esta difícil decisión.

El cierre de la tienda no solo afecta a los empleados, sino también a los residentes de la zona, quienes podrían enfrentar dificultades para acceder a alimentos frescos y otros productos básicos. La tienda más cercana se encuentra a dos millas de distancia, lo que podría complicar la situación para muchos vecinos.

Razones detrás del cierre de la tienda

Walmart ha indicado que la decisión de cerrar la tienda en Huntsville no fue tomada a la ligera. La empresa realizó un proceso de revisión exhaustivo para evaluar el rendimiento de sus establecimientos. “Esta decisión no se tomó a la ligera y se alcanzó solo después de un proceso de revisión cuidadoso y reflexivo”, afirmó Coulter. La compañía ha enfatizado que, aunque su negocio en general es sólido, algunas tiendas no han logrado cumplir con las expectativas financieras establecidas.

Impacto en los empleados y la comunidad

El cierre de la tienda afectará a 80 empleados, quienes recibirán la opción de ser transferidos a otras ubicaciones de Walmart o recibir una indemnización por despido. La empresa ha asegurado que todos los asociados de la tienda serán elegibles para estas opciones hasta el 7 de marzo de 2025. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro laboral de estos trabajadores genera preocupación en la comunidad, especialmente en un periodo tan significativo como lo es la Navidad.

Además, la tienda de comestibles en Huntsville es una de las pocas en el área, lo que ha llevado a algunos residentes a expresar su inquietud sobre la disponibilidad de alimentos frescos tras el cierre. La farmacia de la tienda también se verá afectada, pero Walmart ha indicado que trabajará con los clientes para transferir sus recetas a otras ubicaciones convenientes.

La política de cierre de Walmart

Este cierre en Alabama forma parte de una tendencia más amplia en la que Walmart ha estado cerrando tiendas que no cumplen con sus expectativas financieras. La empresa ha mantenido una política de revisión constante de sus puntos de venta, lo que ha llevado a decisiones difíciles en algunas localidades. A pesar de estos cierres, Walmart continúa siendo la minorista más grande y popular en Estados Unidos, con una presencia significativa en Alabama, donde opera 144 tiendas y Sam’s Clubs, empleando a más de 42,328 asociados.

La situación en Huntsville es un recordatorio de los desafíos que enfrentan tanto los empleados como las comunidades locales cuando se producen cierres de tiendas. A medida que Walmart continúa evaluando su red de tiendas, es probable que se produzcan más cambios en el futuro, lo que podría tener un impacto significativo en la economía local y en la disponibilidad de productos esenciales para los residentes.