'Pepino' sorprendió a los internautas al lanzar duras declaraciones contra la organización de 'La casa de la comedia'. Y es que el cómico ambulante señaló que sus exempleadores querían "pagarle lo que ellos querían", además de que sentía que querían minimizar su trabajo, diciéndole cosas como que "millones quieren tu lugar".

'Pepino' critica duramente a 'La casa de la comedia'

El cómico ambulante 'Pepino' le concedió una reveladora entrevista al pódcast 'Hola, qué tal, con el tío Ronco', donde dio detalles sobre su vida profesional y trayectoria artística. No obstante, lo que más llamó la atención de los internautas fueron sus explosivas declaraciones sobre 'La casa de la comedia', empresa donde solía trabajar.

Cuando el presentador del pódcast le preguntó sobre su salida de 'La casa de la comedia', 'Pepino' respondió que se debió a que no llegaron a un acuerdo económico. "Te quieren pagar lo que ellos quieren y así no funciona... A mí tú no me vas a poner el precio a mi trabajo, yo te pongo el precio a mi trabajo", sentenció.

Pero no solo esto, en uno de los momentos más álgidos de la entrevista se dio cuando 'Pepino' afirmó que 'La casa de la comedia' no apreciaba su talento y que, si no quería aceptar el sueldo que le ofrecían, "había miles que también querían esa oportunidad".

"Les decía: "yo quiero algo más bonito" y ellos me decían: "No, esto hay si quieres, hay miles que quieren. Lo que molesta es que me digan que "hay miles que quieren su oportunidad". Yo les dije: "tú no me das una oportunidad, tú me necesitas y yo te necesito, así es la cosa. Si no aporto, tú me vas a botar"", agregó 'Pepino' bastante molesto.